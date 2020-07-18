Sakal tıraşı isyanı

Önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda ordunun disiplin kurallarını yeniden düzenleyen teklifin görüşmelerinde söz alan Ünver, esnafın pandemi sürecinde yaşadığı zorlukları ele aldı. Özellikle berber ve kuaförlerin sorunlarına da değinen Ünver’in konuşması Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

“Esnaf ve sanatkârlarımızın feryadı şu; mesela, kahveci esnafının 1 Haziranda işyerlerini açmasına izin verildi ama oyun oynatılmasına halen izin verilmiyor. Milletimizin bir kültür değeri olan kahvehanelerde oyun oynanmazsa sadece çay satışıyla o iş yerleri ayakta durabilir mi? Aynı şekilde berber ve kuaförlerin de işyerleri 1 Haziranda açıldı, ama sakal tıraşına halen izin verilmiyor. Berber esnafımız diyor ki, ‘Saç tıraşı ayda bir olur. Onu da zaten millet yokluktan atlatıyor. Bir günde 1 ya da 2 saç tıraşıyla akşamı ediyoruz, günde 30 lira, 40 lira, 50 lirayla biz nasıl yaşayacağız.’ Örnek verdiğim iş kolları ve benzerleri için konulan sınırlamalar pandemiye uygun yöntemler geliştirilerek kaldırılmalıdır.”