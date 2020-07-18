MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSakal tıraşı isyanı
GeriGündem Sakal tıraşı isyanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 18.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Sakal tıraşı isyanı

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Sakal tıraşı isyanı
Abone Olgoogle-news

CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, halen berberlerde sakal tıraşına izin verilmediğini belirterek, berberlerin “Sakal tıraşı yapmazsak çalışmamızın da bir anlamı yok” dediğini belirtti.

Önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda ordunun disiplin kurallarını yeniden düzenleyen teklifin görüşmelerinde söz alan Ünver, esnafın pandemi sürecinde yaşadığı zorlukları ele aldı. Özellikle berber ve kuaförlerin sorunlarına da değinen Ünver’in konuşması Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

“Esnaf ve sanatkârlarımızın feryadı şu; mesela, kahveci esnafının 1 Haziranda işyerlerini açmasına izin verildi ama oyun oynatılmasına halen izin verilmiyor. Milletimizin bir kültür değeri olan kahvehanelerde oyun oynanmazsa sadece çay satışıyla o iş yerleri ayakta durabilir mi? Aynı şekilde berber ve kuaförlerin de işyerleri 1 Haziranda açıldı, ama sakal tıraşına halen izin verilmiyor. Berber esnafımız diyor ki, ‘Saç tıraşı ayda bir olur. Onu da zaten millet yokluktan atlatıyor. Bir günde 1 ya da 2 saç tıraşıyla akşamı ediyoruz, günde 30 lira, 40 lira, 50 lirayla biz nasıl yaşayacağız.’ Örnek verdiğim iş kolları ve benzerleri için konulan sınırlamalar pandemiye uygun yöntemler geliştirilerek kaldırılmalıdır.”

False
Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle