Leyla Ataman KOYUNCUOĞLU/ANTALYA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 18:07,
Şaka gibi koronavirüs SMS'i! Sakın inanmayın
Antalya’da koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, kentte yaşayanların cep telefonlarına bugün gelen bir mesaj ‘bu kadarına da pes’ dedirtti.
Hiç bir doğruluk payı olmayan, toplumda panik yaratmak amacıyla hazırlanan mesajda; saat 23.30’da kimsenin dışarıda bulunmaması yönünde uyarı yapılırken, mesajın devamında şöyle dendi: “Kapıların, pencerelerin kapalı kalması gerekiyormuş. Koronavirüs için 5 helikopter dezenfektan ilaçlaması yapılacakmış. Lütfen bu mesajı arkadaşlarınızla, çevrenizdekilerle paylaşın.”
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