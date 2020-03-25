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Leyla Ataman KOYUNCUOĞLU/ANTALYA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 18:07,Son Güncelleme:/

Şaka gibi koronavirüs SMS'i! Sakın inanmayın

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Şaka gibi koronavirüs SMS'i! Sakın inanmayın
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Antalya’da koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, kentte yaşayanların cep telefonlarına bugün gelen bir mesaj ‘bu kadarına da pes’ dedirtti.

Hiç bir doğruluk payı olmayan, toplumda panik yaratmak amacıyla hazırlanan mesajda; saat 23.30’da kimsenin dışarıda bulunmaması yönünde uyarı yapılırken, mesajın devamında şöyle dendi: “Kapıların, pencerelerin kapalı kalması gerekiyormuş. Koronavirüs için 5 helikopter dezenfektan ilaçlaması yapılacakmış. Lütfen bu mesajı arkadaşlarınızla, çevrenizdekilerle paylaşın.”

Şaka gibi koronavirüs SMSi Sakın inanmayın


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