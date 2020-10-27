Şaka gibi geçitler

Yaya geçidini kullanmak için bariyerlerden atlamak zorunda kalan Ertan Gülaçan, “Mecburen bu yolu kullanıyoruz, evden çıkıp bu bulvarı aşıp otobüse binmeye gidiyoruz. Şu bariyerlerden adeta yüksek atlama yapıyoruz. 10-15 gün oldu işte yapılalı bunlar. Bariyerler vardı ama geçit yoktu çizgileri yoktu. Bunlar da çizildi tam oldu, artık güvenli şekilde geçeriz herhalde” dedi.

YÜKSEK ATLAMA YAPIYORUZ

Yaya geçidini kullandıktan sonra yol kenarından yürüyen Ertuğrul Yalçınak, “Yaya geçidi olması bir fayda sağlamıyor. Yandan yürüyüp gidiyoruz. Burada ulaşım engellenmiş. İstesek de geçemiyoruz. Üstünden atlayan var ben yandan geçiyorum” diye konuştu.