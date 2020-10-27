Şaka gibi geçitler
Esenyurt, Atatürk Bulvarı’nda, biri D-100’den bağlantıyı sağlayan, diğeri ise D-100’e katılım sağlayan kavşak üzerinde, şeritleri 15 gün önce İBB Avrupa Yakası Yol Bakım Onarım Müdürlüğü ekiplerince çekilen iki yaya geçidinin birer ucu bariyerle kapalı. Yolun karşısına geçmek isteyenler ya bariyerlerin üzerinden atlamak ya da bariyerlerin bittiği noktaya kadar yürümek zorunda.
Yaya geçidini kullanmak için bariyerlerden atlamak zorunda kalan Ertan Gülaçan, “Mecburen bu yolu kullanıyoruz, evden çıkıp bu bulvarı aşıp otobüse binmeye gidiyoruz. Şu bariyerlerden adeta yüksek atlama yapıyoruz. 10-15 gün oldu işte yapılalı bunlar. Bariyerler vardı ama geçit yoktu çizgileri yoktu. Bunlar da çizildi tam oldu, artık güvenli şekilde geçeriz herhalde” dedi.
YÜKSEK ATLAMA YAPIYORUZ
Yaya geçidini kullandıktan sonra yol kenarından yürüyen Ertuğrul Yalçınak, “Yaya geçidi olması bir fayda sağlamıyor. Yandan yürüyüp gidiyoruz. Burada ulaşım engellenmiş. İstesek de geçemiyoruz. Üstünden atlayan var ben yandan geçiyorum” diye konuştu.
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