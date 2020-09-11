Şaka gibi ceza

İstanbul Kadıköy Kurbağalıdere’deki ıslah çalışmaları sürerken, 12 Mayıs 2016’da Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yaparken hafriyat kamyonunun altında kalan üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin (23) ölümüne ilişkin davada yaklaşık 4.5 yıl sonra karar çıktı. Şule, soruşturma ve dava süresince aldırılan 7 raporda da kusursuz bulunmuştu. Mahkeme hâkimi, kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın, “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis ile cezalandırılmasına, sürücü belgesinin de 2 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi. Sanıklardan İSTAÇ A.Ş. Deniz Hizmetleri Müdürü İbrahim Ruhi Kelleci, “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılırken, bu ceza 42 bin 400 TL adli para cezasına çevrildi. Sanık İSTAÇ İş Güvenliği Uzmanı Zafer Karasaçlı da aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karasaçlı’nın cezası da 26 bin 425 TL adli para cezasına çevrildi. Diğer sanıklar Teyfur Bingöl, Saffet Altındağ, Ergün Ata ve Kamil Celal Yıldırım’ın ise ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.

‘SORUMLULAR KORUNDU’

Duruşmanın ardından açıklama yapan anne Nesrin Aslan, “Benim kızımın başına gelenden asıl sorumlu olanlar vali tarafından korundu” dedi.