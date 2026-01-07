Şaka demek kurtarmıyor: Grok’ta bikini giydirme hapis cezasına yol açabilir

Haberin Devamı

Son dönemde yapay zeka uygulamaları üzerinden kişilerin fotoğraflarının izinsiz şekilde değiştirilmesi kamuoyunda tepkilere neden oluyor. Özellikle “bikini giydirme” ya da fotoğrafların çıplak hale getirilmesi gibi müdahaleler, sosyal medyada hızla yayılırken bu tür eylemlerin hukuki karşılığı merak ediliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Avukat Gizem Gonce, bir kişinin fotoğrafının yapay zeka kullanılarak bikini giydirilmesi ya da çıplaklaştırılmasının açıkça suç teşkil ettiğini vurguladı. Gonce’ye göre bu tür eylemlerde en temel ihlal, fotoğrafı kullanılan kişinin bu paylaşıma dair herhangi bir rızasının bulunmaması.

Gonce, bu işlemlerin “şaka amaçlı” yapıldığının öne sürülmesinin de cezai sorumluluğu ortadan kaldırmadığını belirtti. Türk Ceza Kanunu’nda “kanunu bilmemek mazeret sayılmaz” ilkesinin esas alındığını hatırlatan Gonce, yapılan eylemin suç oluşturması halinde failin sorumluluğunun devam ettiğini ifade etti.

Haberin Devamı

Avukat Gizem Gonce’ye göre bu tür yapay zeka müdahaleleri birden fazla suç tipini beraberinde getiriyor. Fotoğrafların izinsiz şekilde değiştirilmesi ve paylaşılması, özel hayatın gizliliğinin ihlali kapsamında değerlendiriliyor. Ayrıca kişinin rızası olmadan vücudunun özel bölgelerinin gösterilmesi ya da cinsel içerikli hale getirilmesi durumunda müstehcenlik suçu da oluşabiliyor.

Bu eylemlerin bilişim sistemleri ve sosyal medya aracılığıyla yapılmasının ise suçu hafifletmediğini belirten Gonce, aksine bu durumun cezayı ağırlaştırabilecek bir unsur olarak değerlendirilebildiğini söyledi. Görsellerin özel mesaj yoluyla ya da yalnızca tek bir kişiye gönderilmesinin de hukuki durumu değiştirmediğini vurgulayan Gonce, bunun da suç kapsamında ele alındığını ifade etti.

Mağdur olan kişilerin vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini belirten Gonce, izinsiz paylaşımların mutlaka belgelenmesi, ekran görüntülerinin alınması ve bulundukları yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulması gerektiğini söyledi. Sürecin geciktirilmesinin zaman aşımı riski doğurabileceğine dikkat çeken Gonce, ileride oluşabilecek maddi ve manevi zararların önüne geçebilmek için hızlı hareket edilmesinin önemini vurguladı.