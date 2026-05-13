Sait Faik ödülleri sahiplerini buldu

TÜRK edebiyatının büyük ustası Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla, Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen ve her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazanan isim belli oldu.

Bu yıl 72’ncisi düzenlenen ve rekor sayıda başvuru alan yarışmada ödül Başak Arslan’ın ‘Sardunyalar Güneşe Bayılır’ adlı kitabına verildi. Arslan’ın kurduğu duyarlı atmosferde aile içi ilişkilere odaklanan kitabı Sel Yayıncılık tarafından yayımlandı.

Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına ilk defa geçtiğimiz yıl verilen Doğan Hızlan Özel Ödülü’nü de bu yıl Rumelikavağı’ndaki balıkçıların hikâyesini başarılı ve özgün bir dille anlatan ‘Maviden-Deniz Güzeldir’ kitabıyla Vecdi Çıracıoğlu kazandı.

Yazarlar ödüllerini 11 Mayıs Pazartesi günü Pera Palas Oteli’nin tarihi atmosferinde, edebiyat ve kültür-sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla düzenlenen törenle aldı. Törende Başak Arslan’a ödülünü İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Seçici Kurul Üyesi Adnan Bali ile Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç takdim etti. Çıracıoğlu ise ödülünü Seçici Kurul Onursal Başkanı Doğan Hızlan’dan aldı.

72. Sait Faik Hikâye Armağanı ve Doğan Hızlan Özel Ödülü Seçici Kurulu, İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Cemil Kavukçu, Nazan Aksoy, Seval Şahin, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Eski Üyesi Beşir Özmen’den oluştu.