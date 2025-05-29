Sait Faik Hikâye Armağanı’nı Burçe Bahadır kazandı

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Bahadır’a ödülünü, İş Kuleleri’nde düzenlenen ve edebiyat, kültür-sanat dünyasından birçok konuğun katıldığı törende İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Seçici Kurul Üyesi Adnan Bali ile Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç takdim etti.

Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına bu yıl ilk defa verilen Doğan Hızlan Özel Ödülü de bu törende sahibini buldu. Ödülü kazanan, ‘Öteki Hayvanlar’ (Sel Yayıncılık) isimli kitabı ile Derya Sönmez oldu. Sönmez, ödülünü Seçici Kurul Onursal Başkanı Doğan Hızlan’dan aldı.