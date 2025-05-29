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Sait Faik Hikâye Armağanı’nı Burçe Bahadır kazandı

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#Sait Faik Hikâye Armağanı#Türkiye İş Bankası#Doğan Hızlan
Sait Faik Hikâye Armağanı’nı Burçe Bahadır kazandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 07:00

Darüşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen, usta yazar Sait Faik Abasıyanık’ın anısını yaşatmak amacıyla her yıl bir öykücüye verilen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın 71’incisini, İletişim Yayınları’ndan çıkan ‘Şimdi Dönecek Dünya’ kitabıyla Burçe Bahadır kazandı.

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Bahadır’a ödülünü, İş Kuleleri’nde düzenlenen ve edebiyat, kültür-sanat dünyasından birçok konuğun katıldığı törende İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Seçici Kurul Üyesi Adnan Bali ile Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç takdim etti.

Sait Faik Hikâye Armağanı’nın Onursal Jüri Başkanı Doğan Hızlan adına bu yıl ilk defa verilen Doğan Hızlan Özel Ödülü de bu törende sahibini buldu. Ödülü kazanan, ‘Öteki Hayvanlar’ (Sel Yayıncılık) isimli kitabı ile Derya Sönmez oldu. Sönmez, ödülünü Seçici Kurul Onursal Başkanı Doğan Hızlan’dan aldı.

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#Sait Faik Hikâye Armağanı#Türkiye İş Bankası#Doğan Hızlan

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