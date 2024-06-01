Sait Faik Hikâye Armağanı Barlas Özarıkça’ya verildi

Haberin Devamı

Özarıkça’ya ödülünü, İş Kuleleri’nde düzenlenen törende Seçici Kurul Başkanı Doğan Hızlan takdim etti.

Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, Hikâye Armağanı’nın aynı zamanda Darüşşafaka Cemiyeti ile uzun yıllardır sürdürülen işbirliğinin kültürel yaşamımızdaki tezahürü olduğunu söyledi. Bali, bu geleneğin 70’incisinin İş Bankası’nın 100. yılına denk gelmesi nedeniyle kendileri açısından anlam ve öneminin arttığını vurguladı.

Barlas Özarıkça ise konuşmasında, kendisine edebiyat sevgisini aşılayan yazarın Sait Faik olduğunu ve bu ödül vesilesiyle kendi isminin onunkiyle bir araya gelmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, Doğan Hızlan, Barlas Özarıkça ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali.