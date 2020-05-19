Sait Faik Abasıyanık Kimdir? Sait Faik Abasıyanık'ın Kısaca Hayatı, Eserleri (Kitapları), Sözleri Ve Şiirleri

Sait Faik Abasıyanık Türk öykü yazarıdır. Türk edebiyatına önemli katkıları vardır.

Sait Faik Abasıyanık Kimdir?

Sait Faik Abasıyanık 1906 yılında doğmuştur. Türk öykü ve roman yazarıdır. Aynı zamanda da şairdir. Özellikle Türk edebiyatında çağdaş hikayeciliğe önemli katkıları olmuş olan yazardır. Takma adı ise Adalı'dır.

Sait Faik Abasıyanık'ın Kısaca Hayatı

18 Kasım 1906 yılında Adapazarı'nda dünyaya gelmiştir. Sait Faik Abasıyanık çocukluğunun büyük bir bölümünü bu ilçede geçirmiştir. Babası ticaret ile uğraşan ünlü keresteci Mehmet Faik'tir. Annesi ise Hacı Rıza Efendi'nin kızı olan Makbule hanımdır. Sait Faik Abasıyanık'ın babası Kurtuluş savaşında göstermiş olduğu mücadeleden ötürü devlet tarafından İstiklal madalyası verilmiştir. Babası Mehmet Faik Efendi bir dönem Adapazarı belediye başkanlığını da yapmıştır. Sait Faik Abasıyanık doğduğunda ona Mehmet Sait adı verilmiştir. Daha sonra ki ilerleyen yaşında babasının ismini kullanmaya başlamıştır. Soyadı kanunu çıktığında ise ailesinin lakabından gelen Abasıyanık soyadını almıştır. Sait Faik Abasıyanık'in ailesi Abbasızadeler olarak anılıyordu.

1910 yılında geldiğimizde Sait Faik Abasıyanık'ın babasının Karamürsel'e tayini çıkar. Yaklaşık 3 sene boyunca Karamürsel'de yaşayan Sait Faik Abasıyanık tekrardan Adapazarı'na dönmeye karar verir. Sait Faik Abasıyanık ilkokul eğitimine Rehber-i Terakki olan özel okulda başlamıştır. Bu okulda aynı zamanda yabancı dilde eğitim de veriliyordu. Ailesi zengin olduğundan dolayı çevresi tarafından da "Burjuva Çocuğu" olarak da adlandırıldığı olmuştur. Sait Faik Abasıyanık ilkokul öğrenimine devam ederken annesi ve babası boşanır. Ardından sırasıyla Düzce, Bolu ve Hendek'te bir müddet yaşadılar. Yaşadığı yerin Yunan işgali olması sebebi ile sık sık yaşadığı yeri değiştirmek zorunda kalmıştır. Ardından işgal sona erince tekrardan doğduğu ilçeye Adapazarı'na dönmüştür. Lise eğitimi için İstanbul'a gelir. Burada İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrenim görmeye başlar.

Arkadaşları ile birlikte hocalarına yapmış olduğu bir şaka neticesinde okuldan atılırlar. İstanbul Erkek Lisesi'nden ayrılmak zorunda kalan Sait Faik Abasıyanık lise eğitimine Bursa Erkek Lisesi'nde tamamlar ve buradan mezun olur. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a geri döner. Burada edebiyata ilgisi olduğunu fark eder ve yazı yazmaya başlar. Yazmış olduğu eserler çevresi tarafından yoğun ilgi görür. Üniversite eğitimi için İstanbul Üniversitesi Edebiyat fakültesine kaydolur. Daha sonra 2. sınıfta dil öğrenmek istediği için okuldan ayrılır. Sait Faik Abasıyanık Uygurca diline merak salar ve bu yüzden okuldan kendi isteği ile ayrılır. Bu dönemde yazmış olduğu eserler de o zamanın en popüler gazetelerinden olan Hür gazetesinde yayınlanmıştır.

Sait Faik Abasıyanık'ın Eserleri (Kitapları)

- Lüzumsuz Adam

- Son Kuşlar

- Semaver

- Mahalle Kahvesi

- Alemdağ'da Var Bir Yılan

- Kayıp Aranıyor

- Havada Bulut

- Şahmerdan

- Sarnıç

- Kumpanya

- Az Şekerli

- Şimdi Sevişme Vakti

- Bir Takım İnsanlar

Sait Faik Abasıyanık'ın Sözleri

" Güldüğü zaman insandan üstündür. Bakmaya doyamam. "

" Şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz, insanı insana ancak şiir sevdirir. "

" Ben böyleyim işte. Kederimi unutmak için sanki kedersizmişim gibi yaparım. "

Sait Faik Abasıyanık'ın Şiirleri

- O ve Ben

- Arkadaş

- Kırmızı Yeşil

- Köprü

- Bir Zamanlar