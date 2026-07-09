Sait dede teknolojiyi reddetti! Ne televizyonu var ne de telefonu: Tek dostunu yanından ayırmıyor

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Gelişen teknolojiyle birlikte akıllı telefonlar ve televizyonlar hayatın merkezinde yer alırken, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Sait Özünegüven bu duruma adeta meydan okuyor. Evinde hiçbir dijital cihaz barındırmayan Özünegüven, tek dostu olarak gördüğü radyosunu yanından ayırmıyor.

Günün büyük bölümünü radyosundan yükselen sesler eşliğinde Sivrihisar sokaklarında yürüyerek geçiren yaşlı adam, hem vakit geçiriyor hem de zinde kalıyor.

"SADECE ŞU RADYOYU KULLANIYORUM"

Radyosuyla olan bağını ve günlük rutinini anlatan Sait Özünegüven, evde oturmaktan sıkıldığı için kendini sokaklara attığını ifade ederek, "Sokaklarda da olsa, benim radyom devamlı çalışır. Vallahi denk geleni çalıyoruz. Bazen Kur'an okutuyorum, bazen de şarkı türkü söylüyor. Evde dura dura usanıyorum, mecburen çarşıya çıkıyorum. Evde televizyon yok, telefon yok. Onlar yerine sadece radyoyu kullanıyorum. 5 saat falan yürürüm en azından. Yorulursam bir kahveye gider dinlenirim, bir daha başlarım" şeklinde konuştu.