Şairin mirasında telif zaferi

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ŞAİR Cemal Süreya, 9 Ocak 1990’da vefat etti. Cemal Süreya’nın mirası, kızı Ayçe Seber ile üvey kızı İçsel Dülgergil’e kaldı. İddiaya göre, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları AŞ ile Cemal Süreya’nın mirasçısı olan Ayçe Seber ile İçsel Dülgergil arasında 2007’de üretim, yayım, dağıtım ve telif hakları sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeye göre Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, Cemal Süreya’ya ait “Bütün Yazıları, Bütün Şiirleri (Günübirlikler, 99 Yüz, Sevda Sözleri, Toplu Yazılar 1, Günler)” adlı eserlerini kitaplaştırarak yayına hazırlayacaktı. Sözleşme süresi 2013’te sona erince taraflar arasında bu süre 7 yıl ile sınırlı kalmak kaydıyla yeniden uzatıldı. Ancak Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, 2007 ve 2013 tarihli sözleşmeleri dayanak göstererek Cemal Süreya’ya ait ’99 Yüz’, ‘Toplu Yazılar 1’, ‘Şapkam Dolu Çiçekler’, ‘Günler’, ‘Üvercinka’, ‘Beni Öp Sonra Doğur Beni’ ‘Göçebe’, ‘Güvercin Curnatası’ ve ‘Sevda Sözleri’ adlı eserleri izinsiz çoğaltıp yayımladı.

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‘RAPORLA SABİTTİR’

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları ile yeniden sözleşme yapılmadığını öne süren Cemal Süreya’nın 2 mirasçısı avukatları aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı.

Dava dilekçesinde özetle şunlara yer verildi: “Sözleşme 2013’te sonlandırılmıştır. Davalıdan 2013’ten sonra ne kadar eserin üretilip çoğaltıldığına dair rapor istenilmiştir. Gelen raporda 2013 ile 2020 arasında eserlerin yüzlerce baskısının telif dışı tutulduğu ve bunların telif bedellerinin ödenmediği görülmüştür. Sözleşmede 200 adet nüshanın telif dışı tutulması ve ücret talep edilmeyeceği yazmaktadır. Cemal Süreya’nın iki mirasçısı, davalı yayınevinin üretilmiş eserlerde ne kadar adedi telif dışı tuttuğunu bilememektedir. Şimdilik 20 bin liralık belirsiz alacak davası olarak açmaktayız. Davamızın kabulüne karar verilmesini istiyoruz.”

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4 YILLIK FAİZİYLE ÖDENECEK

Davaya cevap veren Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları’nın avukatı ise söz konusu davanın hukuki dayanağı olmadan açıldığını belirterek davanın reddini istedi.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde 4 yıldır görülen davada karar açıklandı. Cemal Süreya’nın mirasçıları Ayçe Seber ve İçsel Dülgergil’in açtığı davayı kabul eden mahkeme, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları’nın, 30 bin 133 lira telif bedeli alacağını ödemesine hükmetti. Mahkeme, Yapı Kredi Kültür Yayınları’nın bu tazminatı 4 yıllık faiziyle birlikte Cemal Süreya’nın mirasçılarına ödemesine karar verdi.