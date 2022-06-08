Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin son yolculuğuna uğurlandı

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Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, bir süredir Kahramanmaraş’taki bir hastanede tedavi görüyordu. Hayatını kaybeden Zengin için bugün ikindi namazı sonrası Eyüpsultan Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Türkiye Büyük Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve çok sayıda kişi katıldı.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlana İdris Zengin için taziye mesajı Haberi görüntüle

CENAZE NAMAZINI ALİ ERBAŞ KILDIRDI

Mevlana İdris Zengin’in kardeşi Salih Zengin cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Zenginin cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Kılınan cenaze namazı sonrası okunan duaların ardından Zengin’in cenazesi Eyüpsultan Camii’nin hemen yanında bulunan Mihrişah Valide Sultan Haziresi’nde son yolculuğuna uğurlandı.

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Gözden Kaçmasın Şiiri öksüz kaldı Haberi görüntüle

ŞENTOP: MASALLAR KALEMSİZ, ŞİİRLER NEFESSİZ KALDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kişisel Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. "Masallar kalemsiz, şiirler nefessiz kaldı" diyen Şentop'un mesajı şöyle:

"Bu kağıttan gemiyi bırakıyorum

Bu kağıttan denize

Bakıyorum bakıyorum da bitmiyor

Ne çok çizik atmışız yüreğimize

Dünya ne ki dünya ne ki..."

Masallar kalemsiz, şiirler nefessiz kaldı. Kadim dostum, Mevlâna İdris Zengin kardeşimizi ebediyete uğurladık. Mekânı cennet olsun.