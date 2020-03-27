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Haber Giriş: 27.03.2020 - 14:12,Son Güncelleme:/

Şair Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

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Şair Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
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Toplumda duygulu kimse olarak bilinen şair kelimesi merak edilmektedir. Eskiden şairler için kullanılan pek çok isimler bulunsa da günümüzde bu isimlerin bir kısmı hala kullanılmaktadır. İşte günümüzde kullanılan ve şair kelimesi yerine geçen eş anlamlısı kelimeler ve detayları.

Şairlerin geniş bir düş güçlerinin bulunduğu bilinir. Her yönüyle duyguları yaşayan kimseler olan şairlerle alakalı eski şair kelimesinin eş anlamlısı kelimeler;

- Eskiden oldukça sık kullanılan 'Ozan' kelimesi bulunur.

- Günümüzde daha yaygın 'Aşık' kelimesi de şairler için kullanılan eş anlamlılar arasındadır.(Kaynaklarda eş anlamlısı olduğuna yönelik bilgi barındırmaz ancak 'Ozan' kelimesinin eş anlamlısı olduğundan dolayı şairler için de kullanılabilir.)

Şair Eş Anlamlısı

Şair eş anlamlısı, Ozan'dır. Ozan kelimesi eskiden daha yaygın kullanılsa da günümüzde pek fazla kullanılmadığı görülebilir. Fakat şair kelimesinin eş anlamlısı, 'Ozan'dır. Eş anlamlısı bulunur fakat zıt anlamlısı hiçbir kaynakta bulunmamaktadır.

TDK Sözlüğünde şair kelimesinin anlamına, ''Şiir söyleyen veya yazan kimse, ozan.'' şeklinde yer verilmektedir. Bahsi geçen 'ozan' kelimesinin ise eş anlamlısı olduğu sözlük kaynağı baz alınarak da gösterilebilir.

 

 

 

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