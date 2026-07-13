Şair Ahmet Telli’ye veda

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Şair ve yazar Ahmet Telli (80), Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Nisan ayında tedavi için Bilkent Hastanesi’ne yatırılan, 8 Temmuz’da entübe edilen Ahmet Telli, cuma günü hayatını kaybetmişti.

Ahmet Telli için dün öğlende İnşaat Mühendisleri Odası’nın Necatibey binasında anma töreni düzenlendi. Telli’nin cenazesi, anma töreni için alkışlar ve karanfiller eşliğinde salona getirilirken, törendeki kalabalık nedeniyle şaire veda etmek isteyenler salonun dışına taştı. Törene; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’nın yanı sıra CHP ve DEM Parti milletvekilleri, edebiyat ve sanat dünyasından bir çok isim ile Ahmet Telli’nin ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

‘BABAMIN MİRASI’

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Anma töreninde konuşan Ahmet Telli’nin kızı Eylül Telli, “Babamın bize bıraktığı en büyük miras yalnızca kitapları değil, bize onurlu yaşamayı, vicdanı, dayanışmayı, bunu kaybetmemeyi miras bıraktı. Bugün acımız büyük ama biliyorum ki gerçek şeyler yalnızca yaşadığı yıllarda değil, onu okuyan her yürekte yaşamaya devam eder” dedi. Sanatçı İlkay Akkaya da, “Binlerce evde büyük bir yas var. Ahmet Abi’miz giderken de biz olduğumuzu, yan yana geldiğimiz zaman ne kadar güzel olduğumuzu, hiç unutmadığımızı, en kötü hatıralarımızı bile güzelleştirmeye, külleri güllendirmeye çalışarak yaşadığımızı tekrar hatırlattı bize. Ahmet Abi benim dünyada tanıdığım en çelebi insandı. O yüzden veda etmeyeceğim” diye konuştu.

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Törende Ahmet Telli’nin şiiri “Sıyrılıp Gelen” de, Grup Yorum üyeleri tarafından seslendirildi. Ahmet Telli, törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

HÜZNÜN VE İSYANIN ŞAİRİYDİ

HAYATI da şiir olan şairlerden biriydi Ahmet Telli. Dün onu ölümsüz dizeleriyle sonsuzluğa uğurladık. Yaşadığı dönemin tanıklığını yapmış, çilesini çekmiş ama isyanını dile getirirken zarafetinden taviz vermemişti.

Kuşakdaşı bir başka büyük şair Ataol Behramoğlu, vefatından sonra “Altmışlı yıllar şiirimizin en seçkin şairleri arasındadır Ahmet Telli. Bu kuşağın en belirgin özeliği duygusallığı reddetmeden gerçekçi olmaktır. Tıpkı Nâzım Hikmet, tıpkı Ahmed Arif şiiri gibi. Nerede haksızlık varsa Ahmet Telli ve şiiri karşı çıkmak için oradadır. Şiirinin de kendisi gibi bilge ve yumuşak bir sesi vardır. Aynı zamanda bir aşk şairidir o” diyerek özetliyor onun şiir evrenini.

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Şiirlerine yaşadıklarının duygusal izlerini belirgin bir şekilde bırakan Ahmet Telli, 2 Aralık 1946 yılında Karabük’e bağlı Eskipazar’da doğdu. Hasanoğlan ve Pazarören öğretmen okullarında okuduğu yıllarda şiir yazmaya başladı.

İLK ŞİİRİ 1961’DE YAYIMLANDI

“Her yoksul biraz / parasız yatılılık taşır içinde / küçük şeylerdir mutlulukları / korkarlar büyük denizlerden” diye anlattığı o dönemin ilk şiirini 1961 yılında yayımladı. Bir dönem köy öğretmenliği yaptıktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü’ne girerek Türk Dili ve Edebiyatı okudu. Edebiyat öğretmenliği yaptığı bu yıllarda başta Varlık olmak üzere yazıları çeşitli dergilerde yayımlandı. 1979 yılında çıkan ‘Hüznün İsyan Olur’ edebiyat dünyasında büyük ilgi gördü ve ‘Toprak Şiir Ödülü’ne değer görüldü. Toplumcu şiirin en güçlü seslerinden biri olarak kabul edildi.

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12 Eylül 1980 darbesinden sonra tutuklandı, işkence gördü. ‘Su çürü’ ve ‘Adımdan gayrısını bilmiyorum’ diye dizelerine döktü o dönem yaşadıklarını.

Döneminin pek çok yazarı şairi gibi işsiz bırakıldı, öğretmenlik görevinden uzaklaştırıldı. Yayınevlerinde yöneticilik, editörlük yaptı.

Bireysel acılarla toplumsal çalkantıları, hüzünle öfkeyi, aşkla direnişi ve ille de mücadeleyi bir araya getiren lirik dizeleri onun şiirinin ana hatlarını oluşturdu.

O şiirler bir dönemin protest müziğin de en önemli kaynaklarını oluşturdu. Grup Yorum, Selda Bağcan, Yeni Türkü, İlkay Akkaya, Onur Atın gibi sanatçılar onun dizelerini besteledikleri şarkılarla geniş kitlelere duyurdular.

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İKİ ŞİİR KASETİ ÇIKARTTI

Kendi şiirlerini en iyi seslendiren şairlerden biriydi Ahmet Telli. 1990’lı yıllarda ‘Kalmasın’ ile ‘Kül ve Kil’ adında iki şiir kaseti çıkarmış, büyük ilgi görmüştü.

2011 yılında Altın Portakal Şiir Ödülü ve 2020’de PEN Türkiye Şiir Ödülü verilen Ahmet Telli bütün şiirlerini ‘Vedâ Divânı’ kitabında toplamıştı.

“Hoşça kal ey hayat, bütün ömürler / Gibi bitiyor işte bizim de ömrümüz” diyen şairin vefatından sonra sosyal medyada en çok paylaşılan görüntü ‘Gidersen Yıkılır Bu Kent’ şiirini okuduğu kayıtlardı.

“Gidersen yıkılır bu kent, kuşlar da gider / bir nehir gibi susarım yüzünün deltasında” diye başlayan bu şiir onun imzası gibiydi.

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Ve o gitti, fesleğenler kurudu, şiirin kuşları da öldü.