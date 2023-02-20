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Saint Pierre Kilisesi'nin istinat duvarı yıkıldı

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#Saint Pierre#Antakya#Deprem
Saint Pierre Kilisesinin istinat duvarı yıkıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 10:24

Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde, Stauris Dağı'nın (Haç Dağı) batı yamacında yer alan ve 'Dünyanın ilk mağara kilisesi' olarak kabul edilen Saint Pierre Kilisesi'nin istinat duvarı yıkıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde, Hatay'da dini toplantıların yapıldığı Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul edilen St. Pierre Kilisesi'nin istinat duvarı yıkıldı. 1963 yılında Papa VI. Paul tarafından “Hac yeri" ilân edilen St. Pierre Kilisesi de depremden etkilendi. Kilisenin istinat duvarı çöktü.

Saint Pierre Kilisesinin istinat duvarı yıkıldı

Saint Pierre Kilisesi veya Aziz Petrus Kilisesi Stauris Dağı'nın batısında kayalara oyulmuş 13 metre derinliğinde, 9,5 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğinde bir mağaradan oluşuyor. Antakya'daki ilk Hristiyanların gizli toplantıları için kullandıkları bu mağara, Hristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul ediliyor.

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Saint Pierre Kilisesinin istinat duvarı yıkıldı

Hristiyanlığın Katolik, Ortodoks ve Protestanlık mezheplerine ayrılmadan önceki ilk kilisesi olarak da bilinen St. Pierre Kilisesi'nin duvarındaki hasar havadan görüntülendi.

Saint Pierre Kilisesinin istinat duvarı yıkıldı

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#Saint Pierre#Antakya#Deprem

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