Şaibeli kurultay davasında tedbir talepleri reddedildi

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Mahkeme, olağanüstü kurultayla ilgili olarak, “mevcut CHP yönetiminin görevden uzaklaştırılması, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine iadesine” ilişkin tedbir taleplerinin reddine karar verdi. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davanın dünkü duruşmasında mahkeme hâkimi, bir önceki duruşmada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “şaibeli kurultay” iddialarına ilişkin sürdürülen soruşturma dosyasının son durumu itibarıyla gönderilmesinin istenildiğini ancak henüz müzekkereye cevap verilmediğini açıkladı. Hâkim, CHP’nin uzman hukukçulardan oluşan bir bilimsel mütalaayı dosyaya sunduğunu da belirtti.

YARGILAMA UZAMASIN

Duruşmada davacılardan Lütfü Savaş’ın avukatı Onur Üregen, yargılamanın uzatılmadan karar verilmesi isteyerek, “Ankara Savcılığı tarafından konuya ilişkin olarak ceza soruşturması başlatılmış olması kurultayın hukuken sakat olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 9 vekilin dosyası ayrılarak parlamenter suçlar bürosuna gönderilmiştir. Bu gönderilen dosyada Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla, müvekkilim Lütfi Savaş müşteki sıfatıyla yer almıştır. Soruşturmanın varlığı yalnızca dosyanın ciddiyetini ve kapsamını göstermek ile kalmamakta aynı zamanda kamu düzenini ilgilendiren yönleri ile yargılamanın toplumsal etkisini de göz önüne sermektedir” iddiasında bulundu.

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30 HAZİRAN’A ERTELENDİ

CHP’nin avukatı Çağlar Çağlayan da mahkemenin mevcut davaya bakmakta görevli olmadığını savunarak, “Olağan kurultay ile ilgili aleyhe bir karar ortaya çıkması halinde dahi seçim hukukunda işler yalnızca ileri yereceğinden olağanüstü kurultayın sakatlanma imkânı yoktur. Diğer yandan bir soruşturmanın varlığı bir hukuk davasının kabulü için yeterli sayılamaz” değerlendirilmesinde bulundu. Savunmaların ardından mahkeme, 21. Olağanüstü Kurultay’ın iptaline ilişkin, “mevcut CHP yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi ve Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine iadesine karar verilmesi” yönündeki tedbir talebinin reddine karar verdi. Duruşma 30 Haziran’a erteledi.

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2 DOSYA BİRLEŞTİRİLMİŞTİ

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Açılan iptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirilmişti. Bu süreç devam ederken CHP, 6 Nisan tarihinde Olağanüstü Kurultay’a gitme kararı almıştı. Bazı delegeler bu kurultayın da “yok hükmünde olduğunu” savunarak iptali için dava açmıştı. Bu dava da Ankara 42. Asliye Mahkemesi’nde görülen ana dosya ile birleştirildi.