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Sahursuz oruç tutulur mu? Sahura kalkmadan oruç kabul olur mu?

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Sahursuz oruç tutulur mu Sahura kalkmadan oruç kabul olur mu

Kandil dolayısıyla oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşların cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri de Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Konu hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın niyet etmeden oruç tutulur mu? sorusuna ne yanıt verdiğini sorguluyor. İşte, merak edilen bu soruların yanıtı...

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Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? ve sahursuz oruç tutulur mu? soruları kandil nedeniyle ibadetini yerinde getirmek isteyen vatandaşların en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Bu soruların yanıtını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaynaklarından öğrenmek isteyen vatandaşlar, internette araştırma yapıyor. Peki, Sahurda niyet etmeden oruç tutulur mu? Sahursuz oruç tutulur mu?

SAHURSUZ ORUÇ TUTULUR MU?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir.

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Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.

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