Sahurda göçük paniği

İstanbul Esenler’e bağlı Kemer Mahallesi 945. sokakta dün, büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Sabaha karşı 03.00 sıralarında inşaat alanındaki istinat duvarından kırılma sesleri geldi. Sahura kalkan mahalle sakinleri hemen sokağa döküldü. Sokaktaki komşularını uyandıran mahalleli koşarak bölgeden ayıldı. Dakikalar sonra ise istinat duvarı ile çatlakların oluştuğu yol çöktü. Olayın ardından çökmenin meydana geldiği alana çok sayıda ekip sevk edildi.

4 BİNA BOŞALTILDI

Enkazda kimsenin kalmadığının anlaşılması üzerine ekipler çevre güvenliği aldı. İnşaat alanının etrafındaki 4 bina güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Öte yandan inşaat alanındaki konteynerde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kemer Mahallesi sakinleri ise geceyi sokakta geçirdi. 945. sokakta yaşayan Şahin Güven, “Mahallemizin zemini yumuşak toprak. Biraz kazınca sulu toprak çıkıyor. Bu inşaatın sahibi nasıl izin aldıysa yaklaşık 10 metre yer altına kadar kazdı. Belediyeye şikâyet ettik. İnşaat sahibi daha sonra istinat duvarı ördü. Ancak sokaklarda çatlaklar oluştu. Bu çatlaklar bir haftadır var. Belediyeye haber verdik. ‘Bir şey yok, korkmayın’ dediler. Kimse ilgilenmedi” diye konuştu.