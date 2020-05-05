Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Diyanet bilgileri!
Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok vatandaş tarafından araştırılan konular arasında yer alan sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sorgulanan konular arasında yer aldı. Peki, sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgiler çerçevesinde o konunun detayları
Sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı sorusu, son günlerde pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. İnternet üzerinden araştırılan konuya Diyanet İşleri Başkanlığı yanıt verdi. İşte, sahurda ezan okunurken su içmek orucu bozar mı sorusunun cevabı
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle