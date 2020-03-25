Ezan okunurken su içilir mi? Sahurda su içmek ne zaman bırakılmalı? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı

Sahurda ezan okunurken su içilir mi? sorusuna yanıt arayan çok sayıda vatandaş, konuyla ilgili detayları internet üzerinden soruşturmaya devam ediyor. İşte, Ramazan ayında oruç ibadetini gerçekleştirecek olan vatandaşların merak ettiği Sahurda ezan okunurken su içilir mi? sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması...

SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Vatandaşlar sahur ile ilgili kafalarına takılan noktaları araştırmaya başladı. Bunlardan biri de 'Sahurda ezan okunurken su içtim, orucum bozulur mu?' sorusu oldu. İşte, Sahurda ezan okunurken su içilir mi? sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanıtı...

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.