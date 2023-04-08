Sahura kadar liste mesaisi

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DSP DE AK PARTİ LİSTELERİNDE

Milletvekili listelerinin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) tesliminde son 48 saate girilirken, ortak liste hesaplarının karıştığı siyaset kulislerinde nefesler tutuldu.

MHP’nin dün listesini YSK’ya iletmesi, Yeniden Refah ve BBP’nin de seçime kendi logolarıyla girme kararlılıkları, Cumhur İttifakı’ndaki ortak liste umutlarına büyük darbe indirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da ortak liste çabalarına destek için sahaya inerken, dün BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Beştepe’de bir saat süren bir görüşme yaptı. Şu ana kadar listelerinde sadece HÜDAPAR’a Batman ve Diyarbakır listelerinden 3 adaylık vermesi büyük ölçüde kesinleşen AK Parti, Yeniden Refah ile de yoğun temas yürütüyor. Bu gelişmelerin yaşandığı sırda Cumhur İttifakı cephesinde sürpriz bir gelişme daha yaşandı. AK Parti’nin iki önemli ismi, Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile Parti Sözcüsü Ömer Çelik sürpriz bir şekilde DSP’ye gitti.

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ERDOĞAN’A DESTEK

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçimlerde Erdoğan’ı destekleyeceklerini ve AK PARTİ listelerinde yer alacaklarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından 3 genel başkan yardımcısı DSP’den istifa etti, 74 eski bakan ve vekili ise Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaptı. Öte yandan kulislerde, TDP Lideri Mustafa Sarıgül’ün CHP, BTP Lideri Hüseyin Baş’ın da İYİ Parti listesinde yer alacağı konuşuluyor.

LİSTEYİ YSK’YA İLK VEREN MHP OLDU

MHP, 28’inci dönem milletvekili aday listesini YSK’ya sundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, mevcut milletvekillerinin yüzde 90’ından fazlasını yeni listede korurken ekibine güven duyduğu mesajını iletti. Bahçeli’nin milletvekillerini parti içi disiplin, saha ve Meclis çalışmalarındaki performans olmak üzere üç ana kriterde değerlendirdiği öğrenildi.





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MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız, dün sabah kesin aday listesini YSK’ya teslim etti. Yalçın, “Yoğun bir talebin arasından MHP bünyesinde kurulan seçici komisyon ince eleyip sık dokumak suretiyle 600 kişilik bir aday listesini ortaya çıkarmıştır” dedi. MHP’nin YSK’ya sunulan 28’inci dönem milletvekili aday listesinde 600 kişi yer aldı. Bunların 510’u erkek, 90’ı ise kadınlardan oluştu. Listede yer bulamayan isimlerden Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’ın deprem bölgesindeki performansının eleştirildiği öğrenildi. Konya Milletvekili Esin Kara’nın teşkilatla çalışmalarının istenilen seviyede olmaması, Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu’nun ise parti siyaset okulundaki performansı kaynaklı listede yer almadığı kaydedildi. Aday adaylığı için istifa eden 30 il başkanından 10’u ve 75 MYK üyesinden 22’si aday gösterilmedi.

16 YILDIR MİLLETVEKİLİ

2007’den beri, beş dönemdir Adana’dan birinci sıradan listede yer alan Muharrem Varlı da seçimlerde vazgeçilmeyen isimler arasında yer alarak dikkat çekti. Muharrem Varlı, MHP’nin en kıdemli vekilleri arasında ismini yazdırdı.

MHP’DEN FORMÜL ÇIKIŞI

Listesini YSK’ya teslim eden MHP’nin bir sürpriz yapıp yapmayacağı iddiaları da dün gün boyu kulisleri hareketlendirirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın şu açıklaması dikkat çekti: “Oy verme hakkının sapmasına yol açan artık oy uygulaması, Cumhur İttifakı’nın yasa değişikliği ile ortadan kaldırılmıştır. Bu değişiklik, kendini var eden siyasi partiye ihaneti bir meta gibi pazarlayan demokrasimizi dejenere eden, pazarlık amacıyla kurulan tüm yapıların planlarını alt üst etmiştir. Bir partiden tek listeden seçimle girilmesinin aritmetik olarak en avantajlı sonuç verecek formül olarak sunanlara şunu söylüyoruz. MHP’nin kurumsal kimliği, her türlü matematik formülün üzerinde olduğunu hatırlatırız. Yeni sivil demokratik bir yönetimle inşa edilmiş, 100 maddelik sade bir anayasa kavuşmak için Gazi Meclise nitelikli bir çoğunlukla gireceğiz.”

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SAHURA KADAR MESAİ

Millet İttifakı’nda ise sahur sofralarına kadar uzayan ortak liste mesaisinde ilk seçim ortaklığı dün netleşti.

BEŞ PARTİ, TEK LİSTE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi CHP listelerinden seçime girecek” açıklamasını yaptı. “5 parti tek liste” kararı YSK’ya da bildirildi. CHP ile İYİ Parti arasındaki ortak liste çalışmalarında da sona yaklaşıldı. 11-12 ilde “fermuar” yöntemine göre yapılan çalışmada, bu illerden 7 ya da 8’inde CHP, 4 ya da 5’inde de İYİ Parti’nin çatı olacağı belirtiliyor. İllerin, her iki partinin de o ildeki oy potansiyeli esas alınarak belirleneceği vurgulandı. CHP ile İYİ Parti arasındaki görüşmelerin de sonuçlanmasıyla, Millet İttifakı’nda sadece CHP ve İYİ Parti’nin logoları yer alacak.

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‘TAKTİK KARARTMA’

Kulislere göre, yeni Seçim sistemiyle gelen hesaplama yönteminin sağladığı avantaj ittifakları casus filmlerini andıran taktikler uygulamaya da yöneltiyor. İttifak ortakları arasındaki müzakere süreçleri “taktik karartma” yöntemiyle büyük bir gizlilik perdesi altında yürütülüyor. Rakiplerin son dakika taktikler geliştirmelerine imkân vermemek için de ortak liste çalışılan iller sır gibi saklanıyor.