SAHUR SAATLERİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2022: 15 Nisan sahur saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il sahur vakitleri

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Ramazan İmsakiyesi 2022 ile il il sahur ve iftar saatleri gündemde yer almaya devam ediyor. Ramazan ayının ortalarına gelinirken, farz kılınan oruç ibadetini yerine getirecek olanların iftar ve sahur saatlerini öğrenebilecekleri Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile tüm illerin sahur ve iftar vakitlerine yer verildi. İl il sahur saatleri, tek bir ekran üzerinden öğrenilecek. Diyanet bilgisine göre İstanbul'da sahur için imsak vakti 04:47 olacak. Tüm illerin sahur ve iftar vakitlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

SAHUR SAAT KAÇTA EZAN NE ZAMAN OKUNACAK?

Ramazanın 14.günü için tüm illerin sahur ve iftar saatleri belli oldu. 15 Nisan'da İstanbul'da Sahur Vakti 04:47, Ankara'da 04:35, İzmir'de 05:02 olacak.

Bulunduğunuz ili seçerek, kentinizdeki ramazan imsakiye sayfasına ulaşabilirsiniz...

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İL İL SAHUR VE İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi 27 Nisan'da idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Ramazan ayının ardından, Ramazan bayramı ise 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak.

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.





Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.





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Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).