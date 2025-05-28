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Sahtekarlık sarımsağa da sıçradı, 'Taşköprü sarımsağı' diye 'Çin sarımsağını’ sattılar

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#Çin Sarımsağı#Sahte Taşköprü Sarımsağı#İthal Sarımsak
Sahtekarlık sarımsağa da sıçradı, Taşköprü sarımsağı diye Çin sarımsağını’ sattılar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 13:48

Sahtekarlar zeytinyağ, tereyağ, sucuktan sonra 'Taşköprü sarımsağı'nda da vatandaşı yanıltıyor. Bilecik’te 'Kastamonu Taşköprü sarımsağı' diye satılan sarımsağın Çin'den ithal edildiği belirlendi.

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Bilecik'te araçla 'Kastamonu Taşköprü sarımsağı' diye satılan sarımsağın Çin'den ithal edildiği belirlendi. Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde devriye gezen zabıta ekipleri bir şahsın 20 ZF 529 plakalı ticari araca taktığı hoparlör sistemiyle insanları rahatsız edecek şekilde satış yaptığını gördü. Zabıta Amiri Özgür Özmen ve ekibi, şahsa sattıkları sarımsağın faturasını sordu.

Sahtekarlık sarımsağa da sıçradı, Taşköprü sarımsağı diye Çin sarımsağını’ sattılar

SATICIDAN İLGİNÇ SAVUNMA

Faturasını gösteremeyen satıcı Hüseyin Akça'nın ürünlerini inceleyen ekipler, 'Taşköprü Sarımsağı' diye satılan sarımsağın Çin'den ithal edildiğini öğrendi. Satıcı "Biz de Taşköprü diye alıyoruz' diye konuşurken ürünlerine el konuldu. Hüseyin Akça'nın tüm mallarına el konulurken, Uşak'tan geldiği öğrenilen şahsa Kabahatler Kanunu'na göre ceza yazıldı. Öte yandan şahsın sarımsakları tarttığı tartısının da hiçbir denetimi olmadığı görüldü.

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#Çin Sarımsağı#Sahte Taşköprü Sarımsağı#İthal Sarımsak

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