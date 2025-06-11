Sahtekarlığın bu kadarı pes dedirtti! Etiket üstüne etiket basmışlar, piliç sucuğunu dana resmiyle satmışlar

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Bilecik'te düzenlenen 'Kuymak Festivali'nde denetim yapan zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçiş ürünlerin üzerinde yeniden etiket basılarak satıldığını belirledi. Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Alanında Bilecik Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen 'Kuymak Festivali'ne zabıtanın yaptığı denetimler damga vurdu.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE DÜĞMEYE BASILDI

Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu talimatıyla Zabıta Amiri Özgür Özmen ve ekibi halktan gelen 'Açıkta ürün satılıyor' şikayetleri üzerine harekete geçti. Ekipleri yaptıkları denetimde açıkta satılan dolma, sarma, salça, etiketsiz ürünleri tek tek kaldırırken, Zabıta Amiri Özgür Özmen, Beypazarı Kurusu üzerinde bir farklılık tespit etti.

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ETİKET ÜZERİNE ETİKET YAPIŞTIRDILAR

Ürünün üzerindeki etiketin üzerinde bir etiket daha olduğu anlayan Özmen hemen etiketi kaldırdı. Etiketin altında başka bir etiket olduğu ve üzerinde ürünün geçmiş olan son kullanma tarihini gören ekipler adeta şok oldu. Bir sucuk standında ise, logosunda boğa resmi olan sucuklarından danadan değil tavuktan yazıldığı görünce hemen satıcıyı uyardılar. Vatandaşları boğa resmini görüp dana sucuğu sanmalarını yönünde uyarılar yapan ekipler, sucukların önüne tavuk sucuğu yazdırdılar.

PİLİÇ ETİNE BOĞA RESMİ YAPIŞTIRDILAR

Yapılan denetimler sonrası vatandaşları uyaran Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, "Bilecik'te geçtiğimiz günlerde yapılan 'Kuymak Festivali'nde satışa sunulan ürünlerin üzerinde barkodunda piliç eti yazmasına rağmen satış reyonun arkasında amblemlerde dana, boğa resminin bulunmasıydı. Tabi ki vatandaşımız bu konuda fazla bilgiye sahip olmadığından dolayı buradaki dana resmini görüp aldığı sucuğu dana etinden olduğunu düşünebilir. Biz bunları tespit ettik, bu ürünlerle ilgili burada piliç eti yazdığını ve mutlaka bu reyonların önüne piliç etinden yapılmıştır deyip fiyatların etiketlerini de buna göre uyması gerektiğini belirttik.” dedi.

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SON KULLANMA TARİHLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞ

“Açıkta bulunan tüm ürünler kaldırıldı.” İfadelerini kullanan Öndersev, şunları söyledi: “Var olan son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerine yeniden etiketlendirme yapılarak bu ürünlerin son kullanma tarihinin ileri bir tarihe atıldığını gördük. Bu şekilde yapılmış tüm ürünlerde üzerine yeniden etiketlendirme yapılarak son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu, imha edildi. Ayrıca açıkta bulunan tüm ürünler kaldırıldı. Vatandaşımızın verdiği ücreti tam karşılığını alması için tüm önlemler alınarak vatandaşımızın bu konuda edilmeye çalışıldı. Vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin içeriğine bakmalarına, son kullanma tarihine bakmalarına ve ödedikleri gramajın doğru olup olmadıklarına dikkat etmelerine önemle tavsiye ediyoruz" dedi.