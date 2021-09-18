Sahtekar başhemşire: ‘Aşı yaptım, 100 dolar kazandım’

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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler’de bir özel hastanede, COVID-19 aşısı olmayanlara para karşılığı aşı kartı oluşturulduğu ve sisteme aşı olmuş gibi kayda girildiği, bazı kişilere de yarım doz aşı yapıldığı ihbarı üzerine 3’ü hemşire 6 hastane çalışanını gözaltına aldı. Şüphelilerden 3 hemşire tutuklandı, 3’ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cep telefonlarına el konulan ve WhatsApp kayıtlarında suç unsuru olan yazışmalar tespit edilen hemşirelerin ifadeleri ortaya çıktı.

HASTANE MÜDÜRÜ USULSÜZLÜK YAPTI

Hemşire Meral D. (20) savcılık sorgusunda yaşananları şöyle anlattı: “Başhemşire Nesrin Hanım ve hastane müdürü E.U., ambulans şoförü olan M.Ç.’yi ve beni çağırdı. Bize ‘Sizleri de ifadeye çağırırlar haberiniz olsun’ dediler. Mart başında Nesrin Hanım yabancı uyruklu bir hastaya aşıyı kendisi yapmıştı. Cebinden 100 dolar çıkarttı, ‘Aşı yaptım ve 100 dolar kazandım’ diyerek kendi telefonuyla video çekti. Bu videoyu WhatsApp grubumuza attı. Böylece usulsüz aşı yapıp rüşvet aldığını düşünüyorum. Ben gözaltına alınmadan 1 hafta önce hastane müdürü E.U. beni arayıp ‘2 tane TC kimlik numarası atacağım bunları okutulmuş gibi göster’ dedi. Ben de yapmak istemediğim için bu kişilerin randevularını aldım ve bu şekilde bıraktım. Yani E.U.’nun bu usulsüzlüğüne ortak olmadım.”

AŞI YAPILMADAN BARKOD OKUTULDU

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Tutuklanan hemşire Sena Ç. (22) ise ifadesinde şunları anlattı: “Ağustos ayında Nesrin Hanım acil servise gelerek ‘Ben yukarıda aşıları yaptım’ dedi ve ardından barkodu okuttu. Nesrin Hanım’ın bazen gelip ‘Ben aşıları yaptım’ diyerek barkod okutması nedeniyle barkodlar ile aşılar arasında uyumsuzluk oluyordu. Sorumlumuz bu konuda onu uyardı. Aşılama ile ilgili usulsüzlük teklifleri oldu ancak kesinlikle ben hiçbirini kabul etmedim.”