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Çetin AYDIN
Haber Giriş: 01.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sahtecilikte yeni numara! COVID raporu

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Sahtecilikte yeni numara! COVID raporu
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İstanbul'da emniyet ekipleri kent genelinde sahte koronavirüs raporu düzenleyen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul polisi, sahte COVID-19 raporu hazırlayarak milyonlarca lira vurgun yapan bir çete ile ilgili ihbar aldı. Polisin araştırmasına göre, bir turizm acentesi sahibi ve çalışanlarının da arasında olduğu çetenin elebaşılığını, milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni N.M. yapıyordu. Örgüt yöneticilerinden olan Suriye uyruklu M.T., beyaz önlük giyerek doktor rolüne bürünüyor, test yaptırmak için gelen müşterileri sokakta veya turizm acentesi içerisinde sürüntü örnekleri alıyordu. Bu sürüntü örnekleri daha sonra çöpe atılıyordu. Örgüt yöneticileri, kurdukları internet sitesinden müşterilerine sahte negatif COVID-19 raporu çıkarıyordu. İmza ve kaşe kısmında aktif olarak görev yapan doktor isimleri kullanılıyordu.

RAPOR BAŞINA 300 DOLAR

Hazırlanan rapor başına 150 ile 300 dolar alınıyordu. Operasyonda, aralarında Gürcistan ve Suriye vatandaşı kişilerin de bulunduğu N.M., M.T., E F., Y.B., N.A., E.B., Ş.Y., Ş.D., S.D., M.B., A.A. ve A.A. gözaltına alındı. Ardından adliyeye çıkarılan 12 kişiden 9’u adli kontrolle serbest kalırken, 3 kişi tutuklandı. 

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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