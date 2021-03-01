Sahtecilikte yeni numara! COVID raporu

İstanbul polisi, sahte COVID-19 raporu hazırlayarak milyonlarca lira vurgun yapan bir çete ile ilgili ihbar aldı. Polisin araştırmasına göre, bir turizm acentesi sahibi ve çalışanlarının da arasında olduğu çetenin elebaşılığını, milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni N.M. yapıyordu. Örgüt yöneticilerinden olan Suriye uyruklu M.T., beyaz önlük giyerek doktor rolüne bürünüyor, test yaptırmak için gelen müşterileri sokakta veya turizm acentesi içerisinde sürüntü örnekleri alıyordu. Bu sürüntü örnekleri daha sonra çöpe atılıyordu. Örgüt yöneticileri, kurdukları internet sitesinden müşterilerine sahte negatif COVID-19 raporu çıkarıyordu. İmza ve kaşe kısmında aktif olarak görev yapan doktor isimleri kullanılıyordu.

RAPOR BAŞINA 300 DOLAR

Hazırlanan rapor başına 150 ile 300 dolar alınıyordu. Operasyonda, aralarında Gürcistan ve Suriye vatandaşı kişilerin de bulunduğu N.M., M.T., E F., Y.B., N.A., E.B., Ş.Y., Ş.D., S.D., M.B., A.A. ve A.A. gözaltına alındı. Ardından adliyeye çıkarılan 12 kişiden 9’u adli kontrolle serbest kalırken, 3 kişi tutuklandı.