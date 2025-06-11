×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sahtecilik konağı çökertildi

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#TUZEM Akademi#Sahte Belge
Sahtecilik konağı çökertildi
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 07:00

Ankara Ulus’taki bir konakta, sahte lise ve üniversite diplomaları ile sürücü belgeleri düzenlendiği ortaya çıktı. TUZEM Akademi adı verilen bu yer, görünürde uzaktan eğitim kurumu gibi çalışıyor, ancak arka planda sahte belgeler hazırlanıyordu.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, sahteciliği Zeynep Karacan, Ziya Kadiroğlu, Mıhyeddin Yakışır ve ‘Alex’ lakaplı Gökay Celal Gülen organize etti. Yakışır, konağın içinde serverlar ve toplantı salonları dahil her şeyin olduğunu söyledi.

OKUMA YAZMASI OLMAYANA DA EHLİYET

Şüphelilerden Karacan, uzaktan eğitim faaliyeti yürüttüğünü iddia etti. Operasyondan iki gün önce işyerindeki kamera kayıtlarının silindiği, şüphelilerin aralarında savunma planı yaptıkları belirlendi.

Karacan’ın mesajlarında, “ehliyet istiyor ama okuma yazması yokmuş” ifadeleri yer aldı. İncelemelerde, çok sayıda sahte diploma, kimlik ve belgeye ait kayıtlar bulundu. Karacan önce suçlamaları reddetti, sonra tehdit edildiğini söyleyerek kabul etti.

Gülen’e ait dijital verilerde, birçok kişiye ait kimlik bilgileri, sahte e-imzalar ve kamu kurumlarına izinsiz giriş izleri tespit edildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#TUZEM Akademi#Sahte Belge

BAKMADAN GEÇME!