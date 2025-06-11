Sahtecilik konağı çökertildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, sahteciliği Zeynep Karacan, Ziya Kadiroğlu, Mıhyeddin Yakışır ve ‘Alex’ lakaplı Gökay Celal Gülen organize etti. Yakışır, konağın içinde serverlar ve toplantı salonları dahil her şeyin olduğunu söyledi.

OKUMA YAZMASI OLMAYANA DA EHLİYET

Şüphelilerden Karacan, uzaktan eğitim faaliyeti yürüttüğünü iddia etti. Operasyondan iki gün önce işyerindeki kamera kayıtlarının silindiği, şüphelilerin aralarında savunma planı yaptıkları belirlendi.

Karacan’ın mesajlarında, “ehliyet istiyor ama okuma yazması yokmuş” ifadeleri yer aldı. İncelemelerde, çok sayıda sahte diploma, kimlik ve belgeye ait kayıtlar bulundu. Karacan önce suçlamaları reddetti, sonra tehdit edildiğini söyleyerek kabul etti.

Gülen’e ait dijital verilerde, birçok kişiye ait kimlik bilgileri, sahte e-imzalar ve kamu kurumlarına izinsiz giriş izleri tespit edildi.