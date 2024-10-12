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Sahteciler yine ‘pes’ dedirtti

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#TARIM Ve Orman Bakanlığı#Zeytinyağı#Tağşiş
Sahteciler yine ‘pes’ dedirtti
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2024 07:00

TARIM ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürecek gıda satışı yapan ya da gıdada taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen üreticilerin ifşasına devam ediyor.

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Bakanlık bu kez de zeytinyağında boya, çayda ve bonbonda ilaç etken maddesi tespit etti. Bakanlığın dün yayınladığı liste de vatandaşlara, “Bu kadar da olmaz” dedirtti. İşte o listeden örnekler:

BONBON ŞEKERDE ‘İLAÇ’ VAR

- Peril Gıda Alkolsüz Fonksiyonel İçecekler İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi / Kocaeli: Ginsengli bonbon şekerde ilaç etken maddesi.

- Nur Baharat-İrfan Demir/İstanbul-Skinny Tea: Çayda ilaç etken maddesi.

- Eymen Heco-99615423144/Gaziantep: Hairat Halep Zeytinyağı’nda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti.

- Saf Naturel Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi / Ankara: Süzme çiçek balında taklit veya tağşiş.

- Mustafa Akıner Et ve Et Ürünleri/Afyonkarahisar: Isıl işlem görmüş piliç sucukta sakatat (baş eti).

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- Gıdastore Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi/İstanbul: Kuru kekikte yabancı madde tespiti.

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#TARIM Ve Orman Bakanlığı#Zeytinyağı#Tağşiş

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