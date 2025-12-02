×
‘Sahte yazar’ın maskesi düştü

Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 07:00

Polis, Ali Demir Evrensel ismiyle 7 kitap yazıp, konferanslar düzenleyen kişinin, 2’si cinayet olmak üzere 3 dosyadan 38 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ramazan Evrensal olduğunu tespit etti. Villada yakalanan Evrensal, cezaevine gönderildi.

ADANA Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyada Ali Demir Evrensel ismini kullanıp, halkın dini duygularını istismar edecek paylaşımlar yapan kişiyi takibe aldı. Kullanıcı adını sorgulayan ekip, bu isimde bir kişinin olmadığını belirleyince yüz tanıma sisteminden yaptığı kontrolde şüphelinin Ramazan Evrensal (49) olduğunu saptadı. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Evrensal’ın 2006’da karıştığı 2 cinayet olayından 36 yıl 7 ay 12 gün, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan da 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ayrıca firari hükümlünün ‘hakaret’, ‘ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma’, ‘dolandırıcılık’ suçlarından da arandığı belirlendi.

Soruşturmayı derinleştiren polis Ramazan Evrensal’ın, kullandığı sahte isimle 7 kitap yazdığı, bu kitapları da internet üzerinden sattığını saptadı. Ayrıca Evrensal’ın son 2 yılda Adana, Mersin, İstanbul, Mardin ve Bursa’daki çeşitli otellerde imza günü ve konferanslar düzenlediği ortaya çıktı. Ramazan Evrensal’ın sosyal medya hesaplarında çok sayıda takipçi kitlesine ulaştığı görüldü. Şüpheli hakkında cinayet olaylarıyla ilgili açılan davaların 2021’de sonuçlandığı, Yargıtay’ın da verilen hapis cezasını onadığı bildirildi.

‘Sahte yazar’ın maskesi düştü

VİLLASINDA YAKALANDI

Polis ekipleri, Ramazan Evrensal’ın Gülbahçesi Mahallesi’ndeki bir villada saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polisi gören Ramazan Evransal, evin arkasındaki pencereden atlayıp, kaçmak istedi. Bölgede önlem alan polis, firari hükümlüyü evin bahçesinden çıkamadan yakaladı. Adreste ekiplerin aramasında 1123 uyuşturucu hap, hassas terazi, 240 Euro, 1780 sterlin, 34 bin 100 lira ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyale de el koyuldu.

Evrensal, gazetecilere, “Ben utanılacak bir şey yapmadım. Utanacak olanlar başını eğer. Bana iftira atıyorlar. Hakikat yoluna girdiğimiz için böyle iftiralar olacaktır” dedi. Adliyeye sevk edilen Ramazan Evrensal, daha sonra cezaevine teslim edildi.

 

