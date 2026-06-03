Sahte yatırım şebekesi çökertildi... 60 milyar TL vurgun yaptılar

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Takibe alınan şüphelilerin şirket hesaplarında 60 milyar TL işlem hacmi tespit edildi. Ayrıca 269 kişiyi 600 milyon TL zarara uğrattıkları öğrenildi. Ekipler, İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 114 şüpheliden 89’unu yakaladı.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz malvarlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı.

BAHİS ÇETESİNE OPERASYON

NEVŞEHİR merkezli 28 ilde düzenlenen bir diğer operasyonda ise vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar TL para hacmine ulaşan yasadışı bir sanal bahis çetesi çökertildi. Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çeteye yönelik 28 ilde, 120 ayrı adrese eşzamanlı baskınlar düzenlendi.