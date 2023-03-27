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Sahte vali hesabı açıp, 'Şanlıurfa'da okullar tatil' paylaşımı yaptılar

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#Şanlıurfa#Salih Ayhan#Twitter
Sahte vali hesabı açıp, Şanlıurfada okullar tatil paylaşımı yaptılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 12:43

Şanlıurfa’da etkili olan sağanak yağışın ardından Vali Salih Ayhan adına açılan sahte Twitter hesabından kentte okulların tatil edildiği paylaşımı yapıldı. Paylaşımın fark edilmesinden 1 saat sonra açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, okullarda eğitimin devam edeceğini, sahte beyanlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.

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Şanlıurfa’da 14-15 Mart’ta yaşanan sel felaketinde 17 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, su taşkınlarının yaşanmasına neden oldu. Kentteki bazı cadde ve sokaklarda su baskını yaşanırken, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan’ın fotoğrafının bulunduğu sahte Twitter hesabından “İlimizde yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim-öğretime 27.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir” paylaşımı yapıldı.

Kısa sürede sosyal medyada dolaşan paylaşım üzerine Vali Salih Ayhan, 1 saat sonra resmi Twitter hesabından bilginin doğru olmadığını paylaştı. Eğitimin devam edeceğini vurgulayan Vali Ayhan, paylaşımında, "Yapılan sahte duyurulara değerli hemşehrilerimizin itibar etmemelerini rica ediyorum. Sahte beyanlarda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacağını belirten Ayhan, İlimizdeki tüm okullarda yarın eğitim-öğretim faaliyetleri devam edecektir.”

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Sahte vali hesabı açıp, Şanlıurfada okullar tatil paylaşımı yaptılar

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#Şanlıurfa#Salih Ayhan#Twitter

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