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Sahte Togg sitesiyle vurgun

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#TOGG#Operasyon#Polis
Sahte Togg sitesiyle vurgun
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 07:00

Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un sahte internet sitesi üzerinden pazarlandığı ortaya çıktı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandıran site yöneticilerine yönelik Ankara’da operasyon düzenledi.

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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, satış için ön kayıt başvuruları başlayan Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un sahte internet sitesinin kurularak dolandırıcılık yapıldığı yönünde bilgi aldı. Araştırma başlatan ekipler, ‘togg.satisonbasvuru.com’ adlı sahte internet sitesi üzerinden ‘Togg Mobil2 Girişim Grubuna Hoşgeldiniz’ başlığı altında benzer şekilde sitelerin oluşturularak dolandırıcılık yapıldığını belirledi. Sitenin gerçek olduğunu zannederek para yatıran kişilerin paralarının ‘Mobil2 Dijital Elektronik Limited Şirketi’ isimli firmaya tanımlı hesaplara geldiği anlaşıldı.

FİRMANIN DA SAHİBİ

Firmanın sahibinin de Vedat Biren olduğu saptandı. Ekipler, Vedat Biren’in Ankara’da olduğunu belirleyerek 30 Mart 2023 günü operasyon düzenledi. Ankara’da gözaltına alınan Vedat Biren sorgulanmak üzere İstanbul’a getirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Biren tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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#TOGG#Operasyon#Polis

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