‘Sahte tez’ yazdırırken dolandırılıyorlar... Ava giderken avlananlar

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YÜKSEK lisans ve doktora öğrencilerinin akademide yükselmek yani doktor, doçent hatta profesör unvanına sahip olmak için bazı şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bu şartların başında da eğitimlerinin belli dönemlerinde tez ya da makale yazmaları geliyor. Tabii doğru olan öğrencinin kendi tezini ya da makalesini kendisinin yazması. Ancak bu işi parayla yazacağını vaat eden pek çok şirket bulunuyor. İşte bu şirketlere başvuranların yani sahte tez peşinde olanların çoğu dolandırılıyor. Üstelik sahte tez yazdırmaya çalışırken dolandırıldıklarını da yine sosyal medyaya yansıyan şikâyetlerle dile getiriyorlar.

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ÖĞRENCİ GİBİ ARADIK...

Şikâyetlerde adı sıkça geçen bir tez yazma şirketini psikoloji alanında doktora yapmak isteyen bir öğrenci gibi aradım. Tezim için ne kadar ödeme yapmam gerekeceğini sordum. Cevap, “Aynı alanda çalışan 3-4 farklı hocamız var, onlardan en uygun fiyatı verenin teklifini size sunuyoruz” oldu. Konuştuğum bir diğer şirket ise ödemeyi 2 taksit şeklinde ve ilk taksiti tez yazılmaya başlanmadan, ikinci taksiti de tezi teslim etmeden önce aldıklarını söyledi. Bu şirket, ücret için de bin ila 20 bin liralık bir fiyat aralığı verdi.

DÜKKANI KAPATMIŞLAR

Diğer yandan şikâyetlere konu olan ve bu işi yaptığını duyuran şirketlerin önemli bölümünün internet sitelerini kapattığını ve telefon numaralarına ulaşılamadığını gözlemledim. Yani dükkânı kapatmış ve kendilerini tamamen ulaşılamaz hale getirmişler. Ancak ortadan kaybolan bu şirketlerin çoğu benzer internet adreslerine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor. Yani internet tarayıcısında ‘tez yazımı’ ya da ‘parayla makale’ şeklinde basit bir arama yapılarak kendilerine rahatlıkla ulaşılabiliyor. Bir şirketin foyası ortaya çıktığında benzer isimlerle, farklı bir kuruluş gibi yollarına kolayca devam etmeleri mümkün görünüyor.

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CEZASI 10 YILA KADAR HAPİS

- Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zafer İçer, “Bu şekilde üretilen yayınlar kullanılarak akademik unvan elde edilmesi ya da kadroya girilmesi, suç kapsamında değerlendirilir. Kişiler, bu çalışmaları kullanarak kamuyu zarara uğratarak haksız menfaat elde etmiş olurlar. Kanunda nitelikli dolandırıcılık suçunun cezası, 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası olarak öngörülüyor” dedi.