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Sahte temizlik ürünlerini piyasaya süreceklerdi... Yakalandılar

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#Sahte Deterjan#İstanbul#Tuzla
Sahte temizlik ürünlerini piyasaya süreceklerdi... Yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2023 11:49

Tuzla'da düzenlenen operasyonda sahte 92 bin 420 temizlik ürünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Tuzla'da temizlik ürünü imal edildiği ve piyasaya sürülmek üzere paketlendiğini tespit etti.

Sahte temizlik ürünlerini piyasaya süreceklerdi... Yakalandılar

Ekipler 5 Ağustos tarihinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, 80 bin 000 adet etiket, bin adet şişe kapağı, 500 adet doluma hazır boş şişe, 10 bin 920 adet dolumu tamamlanmış çamaşır suyu olmak üzere toplamda 92 bin 420 temizlik ürünü ve bileşenine el konulmuştur. Konuyla ilgili olarak 1 şüpheli yakalandı. Öte yandan operasyon kapsamında yakalanan ürünler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

Sahte temizlik ürünlerini piyasaya süreceklerdi... Yakalandılar

Sahte temizlik ürünlerini piyasaya süreceklerdi... Yakalandılar

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#Sahte Deterjan#İstanbul#Tuzla

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