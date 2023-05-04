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Sahte sitelerle 3 milyar liralık vurgun yapan şüphelilere 40 ilde operasyon

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#İzmir#Polis#Operasyon
Sahte sitelerle 3 milyar liralık vurgun yapan şüphelilere 40 ilde operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 13:00

İZMİR merkezli 40 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Bahar Temizliği' adı verilen operasyonda, farklı kurum ve firmaların internet sitelerinin sahtelerini açarak çok sayıda kişiyi 3 milyar lira dolandırdıkları ileri sürülen 180 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Kişisel verileri ele geçirilme veya yayma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi' suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma yaptı. İzmir merkezli 40 ilde toplam 266 şüphelinin yakalanmasına yönelik, bu sabah eş zamanlı, 'Bahar Temizliği' adı verilen operasyon düzenlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı baskınlarında, 180 şüpheli yakalanırken, 86 şüphelinin de yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin, İzmir’de belediye otobüs kartlarını doldurmak için kullanılan sitelerin sahtelerini yaptıkları ve yine telefon kontör hattı ödemeleri için aynı şekilde sahte siteler açarak dolandırdıkları belirlendi. İzmir genelinde bu yöntemle dolandırılan 450 kişinin şikayetçi olduğu kaydedildi.

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Yine şüphelilerin farklı firma ve kurumların internet sitelerinin sahtesini yapıp arama motorlarında üst sıralarda çıkardığını, bu siteleri kullanmak isteyen vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Sahte sitelere 'oltalama' yöntemini kullanarak kredi kartı bilgilerini yazan kişilerin, kartlarından bilgileri ve rızaları dışında sanal pos hizmeti alan şirketler tarafından dolandırıcılık olaylarına maruz kaldıkları ifade edildi.

Bu yöntemlerle şüphelilerin, 3 milyar liraya yakın vurgun yaptığı, suça konu şirket hesaplarına giren paraların, yine farklı şirket hesaplarına ve kripto para firmalarına aktarıldığı, döviz alımı yapılıp paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığının tespit edildiği de belirtildi. (DHA)

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#İzmir#Polis#Operasyon

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