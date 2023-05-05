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Sahte site kurarak 3 milyar liralık vurgun yaptılar! Operasyonla çökertildi: 180 şüpheli gözaltında

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#İzmir#Siber Suçlarla Mücadele#Nitelikli Dolandırıcılık
Sahte site kurarak 3 milyar liralık vurgun yaptılar Operasyonla çökertildi: 180 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 07:00

İzmir merkezli 40 ilde toplam 266 şüphelinin yakalanmasına yönelik, dün sabah eşzamanlı, ‘Bahar Temizliği’ adı verilen operasyon düzenlendi. 180 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin 3 milyar liraya yakın vurgun yaptığı belirtildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri ele geçirme veya yayma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi' suçlarını işleyen kişilere yönelik çalışma yaptı. İzmir merkezli 40 ilde toplam 266 şüphelinin yakalanmasına yönelik, dün sabah eşzamanlı, 'Bahar Temizliği' adı verilen operasyon düzenlendi.

450 KİŞİ ŞİKÂYET ETTİ

Eşzamanlı baskınlarda, 180 şüpheli gözaltına alınırken, 86 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin, İzmir’de belediye otobüs kartlarını doldurmak için kullanılan sitelerin sahtelerini yaptıkları ve yine telefon kontör hattı ödemeleri için aynı şekilde sahte siteler açarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. İzmir genelinde bu yöntemle dolandırılan 450 kişinin şikâyetçi olduğu kaydedildi.

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Sahte site kurarak 3 milyar liralık vurgun yaptılar Operasyonla çökertildi: 180 şüpheli gözaltında

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri teknik takibe alarak operasyon düzenledi.

Yine şüphelilerin farklı firma ve kurumların internet sitelerinin sahtesini yapıp arama motorlarında üst sıralarda çıkardığı, bu siteleri kullanmak isteyen vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Sahte sitelere 'oltalama' yöntemini kullanarak kredi kartı bilgilerini yazan kişilerin, kartlarından bilgileri ve rızaları dışında sanal pos hizmeti alan şirketler tarafından dolandırıcılık olaylarına maruz kaldıkları ifade edildi. 

İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Bu yöntemlerle şüphelilerin, 3 milyar liraya yakın vurgun yaptığı, suça konu şirket hesaplarına giren paraların, yine farklı şirket hesaplarına ve kripto para firmalarına aktarıldığı, döviz alımı yapılıp paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığının tespit edildiği de belirtildi.

 

 

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#İzmir#Siber Suçlarla Mücadele#Nitelikli Dolandırıcılık

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