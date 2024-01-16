Sahte sergiye tazminat cezası

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İSTANBUL’da Kült Reklamcılık şirketi 2 Ekim 2013’te, 41 yıl önce vefat eden İspanyol sanatçı Joan Miro’ya ait eserlerin sergilenmesi için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden talepte bulundu. Üniversite de 31 Ekim 2013’te sanatçının eserlerinin sergilenmesini uygun buldu. Kült Reklamcılık ile üniversite arasında imzalanan sözleşme gereği Tophane-i Amire binasının Beş Kubbe Salonu’nda sanatçının, 15 Kasım - 31 Ocak 2014 tarihleri arasında eserlerinin iki buçuk ay süreyle sergilenmesine izin verildi. Kült Reklamcılık, sergilenecek eserlerin hangileri olduğuna dair bir katalogu üniversite heyetine gönderdi. Katalogda ünlü sanatçı Joan Miro’nun 56 eseri bulunuyordu. Bu kapsamda 15 Kasım 2013 tarihinde Beş Kubbe Salonu’nda sergi halka açıldı.

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UYARI BARSELONA’DAN

Serginin açılmasından yaklaşık bir ay sonra sanatçıya ait olan ve İspanya’nın Barselona kentinde bulunan Miro Vakfı’nın temsilcisi Rose Maria Malet’in 18 Aralık 2013 tarihinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü’ne bir e-posta gönderdi. İddiaya göre vakıf temsilcisi Malet, Tophane-i Amire binasında sergilenen Joan Miro’nun eserlerinin sahte olduğunu belirterek serginin bir an önce kapatılmasını istedi. Bilirkişi incelemesinin ardından ‘Miro’ya ait olduğu iddia edilen kurşun kalem imzalarının sahte olduğu ortaya çıktı. Üniversite yönetimi de sergiyi tedbir amaçlı olarak kapattı. Vakfın yöneticisi Rose Maria Malet de Türkiye’ye geldi. Malet’in yaptığı inceleme sonucunda 3 Ocak 2014 tarihli rapor ile 56 eserdeki imzaların sahte olduğu belirlendi.

Joan Miro

10 YILLIK FAİZ VERECEK

Her bir eserin kimliğini gösteren sertifika bulunduğunu dava dilekçesinde belirten üniversite avukatı Orhan Şeker, “Serginin kapatıldığı 19 Kasım-19 Aralık 2013 tarihleri arasında1714 kişi ziyaret etmiştir. Bu durum Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin itibarını olumsuz etkilemiştir. Davalı reklam şirketinin haksız fiilinden dolayı üniversitenin kamuoyu önünde itibarı sarsılmıştır” dedi.

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 10 yıldır görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü’nün davasını kabul ederek, davalı Kült Reklamcılık şirketini 11 bin 505 lira maddi, 5 bin lira da manevi olmak üzere toplam 16 bin 505 lira tazminat ödemeye hükmetti. Mahkeme, Kült Reklamcılık şirketinin bu tazminatı 10 yıllık faiziyle birlikte davacı üniversite rektörlüğüne ödemesini kararında açıkladı.