Sahte senet düzenleyen dernek başkanına 7,5 yıl hapis

Haberin Devamı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şube Başkanı Sami Yıldız, 3 yıl önce Uğur Akbay’ın sahibi olduğu şirket adına 2 milyon 650 bin TL'lik sahte senet düzenledi. Sorumlu olduğu orman ürünleri şirketi üzerinden düzenlenen senet için Uğur Akbay mahkemeye başvurarak şikayetçi oldu. Sami Yıldız hakkında Bolu 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce ‘Resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık’ suçlamasıyla dava açıldı.

KRİMİNAL RAPORDA ORTAYA ÇIKTI

Ankara Kriminal Laboratuvarı Müdürlüğü ve Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü tarafından senetler üzerindeki yazı ve rakamlar incelendi. Sayı ve rakamların Sami Yıldız’a ait olduğu tespit edildi. Tutuksuz yargılanan Yıldız, suçlamaları reddederek, “Benim adı geçen firmadan alacağım vardı. Buna karşılık bana senet verildi. Senet üzerindeki yazı ve rakamları ben yazmadım. Ayrıca, icra takibi de yapmadım. Kendisini tanımam bile” dedi. Uğur Akbay da firmada sorumlu olarak görev yaptığını, kendisinin imza atma yetkisinin bile bulunmadığını belirterek, “2020 yılında Sami Yıldız ile yanındaki kişiler işletmemize gelerek icra takibi yapmak istediler ve benim borçlu olduğumu söylediler. Ben de böyle bir şeyin olmadığını söyleyerek, onları firmadan çıkarttık. Sahte senetle icra takibi bile başlatmışlar” diye konuştu.

Haberin Devamı

Mahkeme, kriminal raporu doğrultusunda Sami Yıldız’ı 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararı üst mahkeme de onayınca Yıldız, jandarma tarafından yayla evinde yakalanarak gözaltına aldı. Sami Yıldız, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.