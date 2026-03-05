Sahte savcıya 4.5 yıl istendi

Haberin Devamı

Olay anına ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından başlatılan soruşturmada, daha önce 8 ayrı suç kaydı bulunan ve gerçekte savcı olmadığı anlaşılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Y.S. hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca, şoföre ve tartıştığı yolcuya yönelik hakaret ile tehdit suçlarından dolayı hakkında ayrıca soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.