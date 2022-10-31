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Sahte savcı vurgunu

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#Sahte Savcı#Ramazan G#Dolandırıcı
Sahte savcı vurgunu
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2022 07:00

Kendisini savcı olarak tanıtarak icradan ve gümrükten ucuza lüks araç alabileceğini söyleyip 12 milyonluk vurgun yapan Ramazan G. düzenlenen operasyonla yakalandı.

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BAZI kişiler, kendisini savcı olarak tanıtan bir kişinin icradan ya da gümrükten ucuza lüks araç alabileceği vaadiyle kendilerinden para aldığını, parayı verdikten sonra kendisinden bir daha haber alamadıklarını söyleyerek savcılıklara başvurdu. Kandırdığı kişilerden 12 milyon TL aldığı belirlenen dolandırıcının yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Yapılan araştırmada, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren kişinin Ramazan G. (25) olduğu belirlendi. Ramazan G., yapılan takip sonrasında siren tertibatı da bulunan kiraladığı aracının içinde operasyonla yakalandı. Araçta yapılan aramada, 1 milyon 30 bin TL, sahte cumhuriyet savcısı kimliği, HSK amblemli cüzdan, bilgisayar ortamında hazırlandığı belirlenen sahte savcılık belgeleri ele geçti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Ramazan G., sorgulanmak üzere Emniyet’e götürülürken, başka kurbanlar olup olmadığının belirlenmesi için fotoğrafı ve bilgileri polis merkezleri ve adliyeye gönderildi. Emniyet’teki sorgusunda kendisini savcı olarak tanıttığını kabul eden Ramazan G. dolandırıcılık iddialarını ise kabul etmedi. Ramazan G., Emniyet’teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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#Sahte Savcı#Ramazan G#Dolandırıcı

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