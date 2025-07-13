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Sahte sargıyla dilendi! Akşam olunca motosikletine binip uzaklaştı

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#Sultangazi#Motosiklet#İstanbul
Sahte sargıyla dilendi Akşam olunca motosikletine binip uzaklaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 13:54

İstanbul Sultangazi’de kendisini yaralı gibi göstererek dilenen bir kişinin, gün sonunda motosikletine binerek bölgeden ayrıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi kolunu bandajla sararak yaralı süsü verdi ve çevredekilerden para toplamaya başladı. Gün boyunca araç sürücülerinden ve yayalardan para isteyen dilenci, akşam saatlerinde bandajını çıkararak park halindeki motosikletine bindi.

HER GÜN FARKLI BİR YERİNİ SARGIYLA KAPATIYOR

Çevredekilerin iddiasına göre, aynı kişi her gün aynı caddede dileniyor ve farklı bir uzvunu sargıya alarak acındırma yöntemiyle para topluyor. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, dilencinin para topladıktan sonra bandajı çıkararak motosikletine binip bölgeden uzaklaştığı anlar yer alıyor. (DHA)

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#Sultangazi#Motosiklet#İstanbul

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