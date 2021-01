Sahte reçete davasında tutuklu sanık kalmadı

Haklarında, kamu kurumlarını dolandırmak ve resmi evrakta sahtecilik yapmaktan iddianame hazırlanan sanıklardan tek tutuklu olan Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi eski Müdürü Mehmet Çiftçi ile tutuksuz sanıklardan Dr. Köksal Bayrak ve Milletvekili Sabri Varan’a ait Ebru Eczanesi’nin kalfası Yaşar Ender Hazır duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan D.K ve eski Sağlık Müdürü Ömer Yıldız ise, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı.



ÖĞRENCİLER İFADE DEĞİŞTİRDİ



Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi’nde, davaya konu olan mantar hastalığı sebebiyle adlarına ilaç alındığı tespit edilen E.K., A.S., M.A.,Ş.T. ve Y.Z. adlı beş öğrenci hakim tarafından dinlendi. Bu öğrencilerin tümü, daha önce Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdikleri ifadelerini değiştirerek, farklı ifade verdi. Daha önceki ifadelerinde, reçetelerin arkasındaki imzaların kendilerine ait olmadığını ve mantar rahatsızlığı geçirmediklerini beyan eden öğrenciler, yeni ifadelerinde ise, söz konusu hastalığın okulda yaygın olduğunu, reçetelere imza atıp atmadıklarını hatırlamadıklarını söylediler. Bunun üzerine iddia makamının talebi üzerine hakim tüm tanıklara savcılık aşamasında baskı, tehdit ve yönlendirme yapılıp yapılmadığını sordu. Tanıklar da bunun üzerine her hangi bir baskı, tehdit ve yönlendirme yapılmadığını ve ifadeleri okuyarak imzaladıklarını söylediler.



TEK TUTUKLUYA TAHLİYE



Duruşmanın tek tutuklu sanığı olan, Anadolu Ticaret ve Ticaret Meslek Lisesi eski Müdürü Mehmet Çiftçi ise, suçlamaları kabul etmedi ve tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, tanıklarından E.K., A.S., M.A.,Ş.T. ve Y.Z. isimli öğrenciler hakkında yalan ifade vermekten ve mahkemeyi yanıltmak suçundan Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasını, sanık Mehmet Çiftçi’nin ikametinin sabit olması ve kamu kurumunda çalışması sebebiyle tutuklu halinin kaldırılmasına kararlaştırdı. Mahkeme duruşmayı 12 Nisan 2007 tarihine erteledi.



DOLANDIRICILIK VE BELGE SAHTECİLİĞİNDEN DAVA AÇILMIŞTI



Gümüşhane Cumhuriyet Savcılığı, eski İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Yıldız, Ticaret Anadolu Meslek Lisesi Müdürü Mehmet Çiftçi, Özel Poliklinikte görevli Dr. Köksal Bayrak ve milletvekili Sabri Varan’a ait Ebru Eczanesi kalfası Yaşar Ender Hazır ile tutuksuz yargılanan eski Gümüşhane Vali Yardımcısı Nihat Karabiber’in eşi doktor D.K hakkında, farklı tarihlerde hasta olmayan öğrenciler adına sahte sevk kağıdı ve reçete düzenleyip, ilaç bedellerini Ebru Eczanesi’ne aktararak, kamu kurumunu dolandırdıkları ve resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri gerekçesi ile dava açmıştı. Evrakta sahtecilik suçundan 2 yıldan 8 yıla, kamu kurumunu dolandırmak suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada sanıkların ayrıca, menfaat sağladıkları miktarın 2 katı para cezasına çarptırılmaları istenilmişti.



Savcılık iddianamesinde, Gümüşhane Ticaret ve Anadolu Ticaret Lisesi’nde öğrenim gören 48 öğrencinin 2004 yılı içerisinde farklı tarihlerde ve kendi bilgileri dışında, okul müdürü Mehmet Çiftçi tarafından hasta gibi gösterildikleri, adlarına sahte sevk evrakı düzenlenerek tümüne, aynı isim ve dozda ilaç yazıldığı belirtilmişti. İddianamede ayrıca, bu ilaçların Dr. Ömer Yıldız, D.K ve özel poliklinikte görevli Dr. Köksal Bayrak tarafından yazılıp, tamamının Ebru Eczanesi’nden alınmış gibi gösterilerek işlem yapıldığı, şüpheli Yaşar Ender Hazır’ın ise tahakkuk evraklarını eczane Mesul Müdürü Aysel Samrıoğlu adına imzaladığı, bu şekilde şüphelilerin iştirak halinde ortak kasıtla maliyeyi faizi ile birlikte 19.898.812.031 TL. dolandırdıkları ve hasta olmamalarına rağmen öğrenciler adına sahte sevk kağıtları ve reçeteler tanzim ederek resmi belgede sahtecilik suçunu işledikleri görüşüne yer verilmişti.