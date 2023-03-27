Sahte rapora 15 yıl

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Konya’da özel bir rehabilitasyon merkezinde çalışan Sait U. (37), geçen yıl temmuz ayında merkezin sahibi Mehmet Evrim’i arayarak hasta olduğunu, işe gelemeyeceğini söyledi. Ardından da 4 gün iş göremezlik raporu gönderdi. Mehmet Evrim de raporun 4 gün olması, hastane veya eve ziyarete gelme teklifini Sait U.’nun kabul etmemesinden şüphelenip konuyu araştırmaya başladı. Evrim, çalışanı Sait U.’nun raporun düzenlendiği Çumra Devlet Hastanesi’ne hiç gitmediğini, o tarihte de Mersin’de plajda çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığını belirledi. Bunun üzerine önce Çumra Kaymakamlığı’na sonra da Çumra Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Kaymakamlık ve savcılık soruşturmaya izin vermedi. Evrim, daha sonra Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulundu. İtirazın kabul olması üzerine de Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Sait U.’nun işine de son verildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında hemşire Esra T., doktor Ömer Tayyip Ç. ile Sait U.’nun ifadelerine başvurdu.

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‘SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM’

Fizyoterapist Sait U., ifadesinde, “Olay günü yoğun ishal ve kusma şikâyetim vardı. Koronavirüs olabileceğimden şüphelenerek durumu işyeri sahibime ilettim. İşyerime de gidemeyeceğimden dolayı arkadaşım hemşire Esra’yı aradım. O, bana hastaneye gelmemi söyledi. Ben de onun da koronavirüs olabileceğini, hastaneye gelmeyeceğimi, 3-4 günlük rapor almam gerektiğini söyledim. O da doktorla görüşeceğini, yine de koronavirüs testi yaptırmamı söyledi. 1 saat sonra Esra, benim adıma düzenlenen raporun fotoğrafını bana gönderdi. Bu süre içinde de iyileştiğim için test yaptırmadım. Herhangi bir sağlık kuruluşuna da gitmedim. Raporun bitiminde de işyerime gittim ve 4 gün daha çalıştım. Eylemin suç olduğunu bilmiyordum” dedi.

Doktor Ömer Tayyip Ç. ifadesinde, “Sait U.’yu tanımıyorum. Böyle bir hastayı asla muayene etmedim ve rapor düzenlemedim. Hemşire Esra’nın eşi ile Sait U.’nun arkadaşlıkları olması nedeniyle raporu kendisi düzenleyerek Sait U.’ya gönderdiğini bana söyledi” diye konuştu.

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Hemşire Esra T. ise “Görevli olduğum gün eşimin arkadaşı Sait U., beni arayarak 4 günlük rapor lazım olduğunu söyledi. Ben de doktor Ömer Tayyip Ç. ile görüşüp ‘Olur’ vermesiyle Sait U.’nun girişini yapıp 4 günlük rapor hazırladım. Doktor Ömer Tayyip Ç.’nin bilgisi dahilinde de kaşesini kullandım” diye ifade verdi.

GERÇEĞİ KAYITLAR ORTAYA ÇIKARDI

Soruşturma kapsamında hastanedeki görüntü ve sesli güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntülerde hemşire Esra T.’nin bir arkadaşına raporun lazım olduğunu söylediği, doktor Ömer Tayyip Ç.’nin ise “Veririm, olur” dediği tespit edildi. Görüntüler aracılığıyla Sait U.’nun o gün hastanede olmadığı saptandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan alınan raporda daSait U.’nun olay günü Esra T.’yi 3 kez telefonla aradığı ve baz istasyonu sinyallerine göre de Mersin’de olduğu belirlendi.

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, fizyoterapist Sait U.’nun hastaneye gitmeden burada çalışan tanıdığı vasıtasıyla sağlık raporu aldığı, rapor gereği SGK tarafından 369 lira 51 kuruş iş göremezlik ücreti ödendiğinin tespit edildiğine yer verildi. İddianamede, Sait U.’nun ‘dolandırıcılık’ ve ‘kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliğine iştirak’ suçlarını işlediği için 15 yıla kadar hapis, doktor Ömer Tayyip Ç. ve hemşire Esra T.’nin de ‘görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 11’er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi. 3 kişi Konya 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 Eylül 2023’te yargılanmaya başlayacak.