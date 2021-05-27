MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSahte rakı operasyonu
GeriGündem Sahte rakı operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 27.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sahte rakı operasyonu

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Sahte rakı operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasada satılan sahte rakılarla ilgili çalışma başlattı.

Gelen bir ihbarda, Pendik’teki sanayi sitesinde sahte içki üretildiği yer aldı. Polis dükkânı takibe aldı. Sahte içkilerin burada üretildiği, şişelendiği ve piyasaya dağıtıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonda 6 bin 525 litre etil ve metil alkol, 10 fiber tank, 15 bin boş cam şişe, 700 şişe etiketi, 8 bin şişe kapağı, 1 damıtma kazanı, 1 dalgıç pompa ve kokuyu dağıtmak için kullanılan 2 vantilatör ele geçirildi. Operasyonda ‘Dezenfektan üretimi yapacağız’ diye dükkânı kiralayan ama sahte rakı imalathanesi kuran iki kişi gözaltına alındı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi