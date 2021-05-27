Sahte rakı operasyonu

Gelen bir ihbarda, Pendik’teki sanayi sitesinde sahte içki üretildiği yer aldı. Polis dükkânı takibe aldı. Sahte içkilerin burada üretildiği, şişelendiği ve piyasaya dağıtıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonda 6 bin 525 litre etil ve metil alkol, 10 fiber tank, 15 bin boş cam şişe, 700 şişe etiketi, 8 bin şişe kapağı, 1 damıtma kazanı, 1 dalgıç pompa ve kokuyu dağıtmak için kullanılan 2 vantilatör ele geçirildi. Operasyonda ‘Dezenfektan üretimi yapacağız’ diye dükkânı kiralayan ama sahte rakı imalathanesi kuran iki kişi gözaltına alındı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara