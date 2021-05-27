Sahte rakı operasyonu
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri piyasada satılan sahte rakılarla ilgili çalışma başlattı.
Gelen bir ihbarda, Pendik’teki sanayi sitesinde sahte içki üretildiği yer aldı. Polis dükkânı takibe aldı. Sahte içkilerin burada üretildiği, şişelendiği ve piyasaya dağıtıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonda 6 bin 525 litre etil ve metil alkol, 10 fiber tank, 15 bin boş cam şişe, 700 şişe etiketi, 8 bin şişe kapağı, 1 damıtma kazanı, 1 dalgıç pompa ve kokuyu dağıtmak için kullanılan 2 vantilatör ele geçirildi. Operasyonda ‘Dezenfektan üretimi yapacağız’ diye dükkânı kiralayan ama sahte rakı imalathanesi kuran iki kişi gözaltına alındı.
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