Sahte rakı önce görme yetisine sonra da hayatına mal oldu

Tavas Devlet Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Kurun, iddiaya göre Samanlık mahallesindeki evinde geçtiğimiz çarşamba günü içtiği sahte rakıdan rahatsızlandı. Yakınları tarafından Tavas Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kurun, daha sonra Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Kurun, ilk olarak görme yetisini kaybetti. Durumu ağırlaşan Kurun, dün hayatını kaybetti. Etil alkol sonucu öldüğü tespit edilen, evli iki çocuk babası olan Kurun’un cenazesi, Samanlık Mahalle mezarlığında toprağa verildi.