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Sahte psikolog protokolü de ziyaret etmiş

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#Sahte Psikolog#Klinik#Savcılık
Sahte psikolog protokolü de ziyaret etmiş
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 07:00

Ordu Altınordu’da diploması olmayan E.E.’nin (44) ‘Bir Bilen Psikoloji’ adı altındaki ruhsatsız klinikte hastaları tedavi ettiği belirlenmişti. Emniyette suçlamaları kabul etmeyen E.E., işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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E.E. ile ilgili soruşturmada yeni detaylar da ortaya çıktı. E.E.’nin, 4 Ekim 2018’de eski Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten’i ziyaret ettiği belirlendi. Kaymakamlığın internet sitesinde ziyarete ilişkin bilgi ve fotoğraflı paylaşımda “Bir Bilen Psikolojik ve Danışmanlık Merkezi Kurucu Müdürü E.E. ve diğer yetkililer Kaymakam Erten’e tanışma ve nezaket ziyaretinde bulundu. Kaymakam Erten, Kurucu Müdürü E.E.’den projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı” ifadelerine yer verildi. Hakkında başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü E.E.’nin, kurucusu olduğu öne sürülen Mutlu Yaşam Bilim Sanat Araştırma Derneği Başkanı unvanıyla eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'u da makamında ziyaret ettiği öğrenildi.

 

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#Sahte Psikolog#Klinik#Savcılık

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