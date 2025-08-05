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Sahte psikologdan bir garip seans: HastayÄ± böyle 'uyutmuÅŸ'

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Sahte Diploma#Sahte Psikolog#Abdullah Volkan Uçak
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 05, 2025 15:03

Seans baÅŸÄ±na 4 bin 500 TL Ã¼cret talep eden sahte diplomalÄ± psikolog Abdullah Volkan UÃ§ak'Ä±n daha Ã¶nceden halÄ± yÄ±kamacÄ± olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Gazeteci Tamer Oskay CNN TÃœRK canlÄ± yayÄ±nÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Sosyal medyada tanÄ±nan, fenomen bir psikolog. TÃ¼rkiye'nin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n sÃ¶zde seansÄ±na gittiÄŸi, seans baÅŸÄ±na da 4 bin 400 TL Ã¼cret alan bir kiÅŸi. Ortada bir diploma yok. HiÃ§bir akademik eÄŸitim almamÄ±ÅŸ biri. PsikologmuÅŸ gibi seans dÃ¼zenliyor. HalÄ± yÄ±kamacÄ±sÄ± normalde" diye konuÅŸtu.

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Gazeteci Tamer Oskay CNN TÃœRK canlÄ± yayÄ±nÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:Â 

"Ã‡ok enteresan detaylar var. Åžu ana kadar tespitlerde psikoloji, hukuk, inÅŸaat mÃ¼hendisliÄŸi, eczacÄ±lÄ±k, Ã¶ÄŸretmenlik bu fakÃ¼ltelerden sahte diplomayla mezuniyet belgesi almÄ±ÅŸ onlarca kiÅŸi var. BunlarÄ±n ifadeleri var. Yine kamuoyunun yakÄ±ndan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± bir kiÅŸi: Abdullah Volkan UÃ§ak. Herkes bunu Ã¼nlÃ¼ bir psikolog olarak tanÄ±yor. Sahte diplomayla kendini psikolog olarak tanÄ±tmÄ±ÅŸ sisteme. HayatÄ± boyunca Ã¼niversitenin kapÄ±sÄ±ndan girmemiÅŸ. HalÄ± yÄ±kamayla ilgili kÃ¼Ã§Ã¼k bir iÅŸletmesi varmÄ±ÅŸ. Daha sonra halÄ± yÄ±kamacÄ±lar derneÄŸi baÅŸkanÄ± olmuÅŸ.

Sahte psikologdan bir garip seans: HastayÄ± bÃ¶yle uyutmuÅŸ

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Muhtemelen bu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bir piar Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ dokunduÄŸu kiÅŸiyi bir anda hipnoz ediyor. Ä°nsanlarÄ± aÄŸlatÄ±yor. Bu yÃ¶nde sayÄ±sÄ±z videolarÄ± var. Sosyal medyada tanÄ±nan, fenomen bir psikolog. TÃ¼rkiye'nin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n sÃ¶zde seansÄ±na gittiÄŸi, seans baÅŸÄ±na da 4 bin 400 TL Ã¼cret alan bir kiÅŸi. Ortada bir diploma yok. HiÃ§bir akademik eÄŸitim almamÄ±ÅŸ biri. PsikologmuÅŸ gibi seans dÃ¼zenliyor. HalÄ± yÄ±kamacÄ±sÄ± normalde. SÃ¶zde hipnoz edip uyutuyor.Â

Sahte psikologdan bir garip seans: HastayÄ± bÃ¶yle uyutmuÅŸ

Åžu anda sahte bir seans izliyoruz. BÃ¶yle bir hipnoz sistemi yok. Bunlar muhtemelen para Ã¶dedikleri figÃ¼ranlarÄ±. GeÃ§miÅŸ dÃ¶nemde kendi sÃ¶ylemleri var 'sahte psikologlara dikkat edelim' diye."Â 

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#Sahte Diploma#Sahte Psikolog#Abdullah Volkan Uçak

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