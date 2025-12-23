Sahte polise gerçek kelepçe

Haberin Devamı

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerini örgütlü, planlı ve görev paylaşımı içinde gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bazı mağdurları banka hesaplarına para yatırmaya yönlendirdikleri, yatırılan paraların kısa süre içerisinde çekilerek şüphelilerin kontrolüne geçirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Samsun, Tokat, Şanlıurfa, Adana ve Elazığ olmak üzere 9 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi, 28 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25’i tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.