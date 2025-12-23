×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sahte polise gerçek kelepçe

Güncelleme Tarihi:

#Sahte Polis Dolandırıcılık#Ankara Operasyon#Mahkeme Kararı
Sahte polise gerçek kelepçe
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 07:00

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin dolandırıcılık eylemlerini örgütlü, planlı ve görev paylaşımı içinde gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bazı mağdurları banka hesaplarına para yatırmaya yönlendirdikleri, yatırılan paraların kısa süre içerisinde çekilerek şüphelilerin kontrolüne geçirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Samsun, Tokat, Şanlıurfa, Adana ve Elazığ olmak üzere 9 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi, 28 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 25’i tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sahte Polis Dolandırıcılık#Ankara Operasyon#Mahkeme Kararı

BAKMADAN GEÇME!