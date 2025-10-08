×
Sahte polis üst araması yaptı, çocuğa ateş etti!

#Sahte Polis#Adana#Üst Arama
Sahte polis üst araması yaptı, çocuğa ateş etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2025 20:44

Adana'da otomobiline çakıp, polis gibi davranarak mahalle sakinlerinin üstünü arayan, başında kask bulunan ve bir çocuğa da kurusıkı olduğu değerlendirilen tabancayla ateş eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Yüreğir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini tespit etti.

İbrahim H.Ç. olduğunu öğrenilen şüpheli, belirlenen ardesine yapılan baskınla yakalandı. Yapılan araştırmada olay günü boşanma aşamasında olduğu eşinin evinin önüne giden İbrahim H.Ç.’nin, eşinin kardeşleri A.A. ve B.A.’ya kurusıkı tabancayla ateş ettiği ortaya çıktı. Şüphelinin polis merkezinde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

 

