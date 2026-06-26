Sahte polis tuzağı cezaevinde bitti

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Almanya’da yaşadıktan sonra eşinin vefatının ardından İstanbul’a gelen Sabriye G. (80), Eyüpsultan’a yerleşti ve bakıcısıyla yaşamaya başladı. İddiaya göre, 17 Haziran’da kendisini telefondan arayıp, “Polisim, adınız terör olayına karışmış. Masum olduğunuzu düşünüyoruz ancak parmak izi için evinizdeki para ve altınlarınızı incelememiz lazım” diyerek ev adresini isteyen şüpheliye adresini veren Sabriye G., 19 Haziran’da gece saatlerinde evine çağırdığı şüpheliye 11 milyon lira değerindeki altınlarını elden teslim etti.

DÜNYA KUPASI İÇİN TELEVİZYON ALDI

Binaya gelen şüpheliye, ziynet eşyalarını elden teslim ettikten sonra dolandırıldığını anlayan Sabriye G., polise giderek şikâyetçi oldu.

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Kamera görüntüleri üzerinden çalışma başlatan ekipler, şüphelinin altınları Fatih’te bir kuyumcuda bozdurup tüm parayı 236 bin dolar dövize çevirdiğini, sonra da parayı soğuk cüzdana attığını tespit etti.

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Aracı olan diğer şüphelileri de tespit eden ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Esenyurt, Esenler ve Bebek sahilinde gözaltına alınan şüphelilerin ortak hareket ettikleri ve hırsızlığa aracı olan iki şüpheliden birinin bozdurulan 1500 dolar ile Dünya Kupası izlemek için televizyon aldığı, diğer şüphelinin de 1000 dolar ile eğlence mekânlarında eğlendiği belirlendi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soğuk cüzdana atılan paranın şifresi bilinmediği için para mağdura teslim edilemezken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.